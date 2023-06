Caso Cecilia: César Sena escribió una carta donde dice que teme por su vida y apuntó contra su ex abogado

César Sena, uno de los siete detenidos por el presunto femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, pidió declarar ante los fiscales de la causa, pero luego se arrepintió y escribió una carta desde su celda en la que dijo tener miedo tras las declaraciones de su exabogado defensor, quien hoy indicó a la prensa que existen pruebas que lo “incriminan” de manera directa con el caso.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que Sena (19), quien esta tarde permanecía alojado en una celda de la comisaría 3a. de Resistencia, pidió declarar durante la madrugada y generó expectativa respecto a lo que podría revelar.

César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski y detenido por su desaparición, publicó una carta donde dice que teme por su vida.

“Nos constituimos en la comisaría tercera, donde se encuentra alojado”, contó a Télam la fiscal Nelia Velázquez, quien forma parte del Equipo Fiscal Especial (EFE), junto con sus colegas Jorge Cáceres Olivera y Jorge Gómez, pero explicó que una vez allí y, luego que el joven tuvo una entrevista con su nueva defensora oficial, optó por no declarar, por lo que “se labró un acta”.

Por su parte, el fiscal Gómez, añadió que cuando el imputado pidió declarar cerca de la medianoche, se le asignó una defensora oficial, ya que su primer abogado, Juan Fernando Díaz, renunció a su patrocinio.

“Se le asignó una defensora oficial, se entrevistó con él y se realizó un acta de esa situación, pero decidió no declarar hasta no tener una conversación con su madre y una más extensa con su defensora”, dijo Gómez en declaraciones al canal Todo Noticias.

Por su parte, el abogado Díaz dijo este mediodía en declaraciones al canal de televisión chaqueño T5 Satelital que en un principio tomó la causa porque pensó que “podría ser un operativo político” y agregó: “Pero a medida que fue avanzando la investigación me di cuenta que los presos no eran presos políticos”.

“Ayer se incorporaron pruebas al expediente que me hacen tener diferencias irreconciliables con mi cliente. No puedo seguir defendiéndolo si no estoy convencido”, afirmó el abogado.

Para Díaz, esas pruebas que fueron incorporadas a la causa “incriminan” a Sena y a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, principalmente.

“Creo que hay pruebas que los involucran y que está muy complicada la situación de todos”, añadió el letrado, quien durante años acompañó a Emerenciano y a Acuña en la agrupación social que dirigían.

Las declaraciones del exdefensor en distintos medios de comunicación provocaron que el propio César Sena le enviara desde su lugar de detención una carta de puño y letra a los fiscales en la que consideró como “horribles” lo que Díaz dijo de él.

“Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo”, señaló en esa misiva.

En tanto, la fiscal Velázquez confirmó esta tarde que en los últimos allanamientos realizados en el campo y en una casa de dos de los principales imputados se hallaron “manchas” que podrían ser de sangre y “restos óseos”, por lo que solicitarán la colaboración de un antropólogo.

“Estamos trabajando tranquilos. Sin presión. El poder Judicial no ha dado todos los recursos”, aclaró la fiscal.

Gloria Romero, la madre de Cecilia, dijo más temprano a LN+ que la principal hipótesis que manejan apunta a que su hija está muerta y que pudieron haberla “descuartizado y quemado en un campo”, o “molido para darle de comer a los chanchos”.

Romero pidió además que se investigue si el supuesto viaje que iba a realizar su hija a la ciudad fueguina de Ushuaia con su novio César Sena “era real, si existían los pasajes”, ya que cree que “si no existieron nunca esos pasajes, significa que le tendieron una trampa, la llevaron a la casa de los Sena y el crimen estaba premeditado”.

La mujer explicó que, a su criterio, ese supuesto viaje a Ushuaia que planeaba realizar su hija con César Sena, es clave.

“Si los boletos de avión de Corrientes a Buenos Aires y de Buenos Aires a Ushuaia existen, es una cosa, pero si no existen, esto que le pasó a Cecilia era una trampa, estaba premeditado. Fue una trampa para despegar a Cecilia de la familia, para llevarla hasta la casa de los padres de César y para matarla”, explicó la mujer.

Gloria Romero encabeza el pedido de justica por su hija.

Romero afirmó que una de sus sospechas apunta a que su hija “pudo haber visto algo o sabía algo que no debía saber. Si no existen esos pasajes de avión, es que le armaron una trampa para matarla. Ahora quiero saber por qué, qué sabía mi hija para que le hicieran lo que le hicieron”.

En tanto, hoy el monumento central de la céntrica plaza 25 de Mayo, epicentro de la masiva manifestación organizada por familiares, amigos y conocidos de Cecilia en reclamo de Justicia permanecía con velas, banderas argentinas y carteles que pedían por Justicia y condena para los sospechosos imputados.

Durante la jornada de ayer se realizaron allanamientos en dos propiedades pertenecientes al matrimonio de referentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César y también detenidos por el hecho, y en otro domicilio vinculado a Gustavo Obregón, otro de los apresados por el presunto femicidio de Cecilia.

En esos procedimientos se secuestraron prendas de vestir que ahora serán analizadas por peritos en busca de rastros de la joven desaparecida hace 13 días.

En la causa se encuentran detenidos los referentes sociales chaqueños Sena y Acuña, su hijo César, Melgarejo y su esposa Graciela Reynoso, Fabiana González (asistente personal del matrimonio Sena), y su pareja Obregón.

Según las fuentes judiciales, César Sena, esposo de la víctima, está acusado de ser coautor del delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)”.

Sus padres están acusados como como coautores de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, mientras que Melgarejo, Reynoso y Obregón fueron indagados como presuntos partícipes secundarios del “homicidio agravado” de Cecilia y González como acusada de ser partícipe necesaria del “homicidio agravado”.

Anoche se realizó una multitudinaria marcha en el centro de la capital chaqueña de la que participaron familiares, amigos y vecinos de Cecilia, en la que reclamaron “justicia” y prisión perpetua para los siete detenidos.

La joven fue vista por última vez el 1 de junio, luego de decirle a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo.

El contacto finalizó en la madrugada del jueves 2 cuando dejó de responderle mensajes vía WhatsApp.

