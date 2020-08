Caso Carleti-Hisa: ¿la ley de juicio por jurado discrimina a los 12 integrantes del tribunal?

¿La ley mendocina de juicio por jurado discrimina a los 12 integrantes del tribunal popular? Esa es la pregunta implícita en el planteo que realizó uno de los abogados defensores del caso y que deberá resolver el juez que realizará el futuro juicio por el asesinato de la empresaria de Valle de Uco Norma Carleti (59).

Durante la audiencia preliminar el abogado Pablo Cazabán –representando a los hermanos Alexis y Kevin Guerrero- realizó un planteo ante el juez David Mangiafico, sosteniendo que si bien está a favor del juicio por jurado, discrepa con el modelo mendocino porque viola el derecho a defensa.

En una audiencia via Skype, Cazabán sostuvo que el artículo 41 de la Ley de Juicio por Jurado sostiene que la resolución del jurado no deber ser fundamentada y, consecuentemente, esa omisión atenta contra el derecho de los imputados. Es que al no poder conocer los motivos o fundamentos del dictamen, sus abogados defensores no podrán fundar un futuro recurso de casación para elevar el juicio a la Corte provincial. De esta forma, no se puede conocer el razonamiento del jurado o si este es arbitrario o lógico.

“El legislador menosprecia al ciudadano porque cree que no tiene capacidad para dar razones o fundamentos de su decisión. El legislador discrimina, al suponer que el ciudadano no tiene esa capacidad. Y este prejucio discriminador el impide al jurado dar sus motivos o razones y, al mismo tiempo, viola garantías constitucionales para conocer la misma”, explicó el abogado.

Por otra parte la ley, al establecer que los 12 integrantes del jurado deben emitir un fallo unánime, supone que no se puede incurrir en un error de forma masiva.

El planteo de Cazabán fue puesto a consideración de todas las partes y el juez Mangiafico deberá expedirse antes del 11 de agosto, cuando se deberían reunir todos los interesados para realizar la selección de las pruebas que van a poner a consideración del tribunal popular. Aun así esta instancia se suspendería si alguna de las partes decide llevar este planteo a la Corte provincial, que en ese caso deberá derimir la cuestión.

El caso

La empresaria Norma Carleti recibió 55 puñaladas la madrugada del 5 de marzo, en la cocina de su casa, en Tunuyán.

Según la Justicia, su ex marido, Leonardo Hisa, habría contratado los servicios de Kevin Guerrero y sus hermanos, para matar a la mujer, con la que mantenía diferencias económicas por la partición de los bienes comunes.

Según la acusación el caso había comenzado el 23 de marzo, cuando Hisa comenzó a “cranear” el crimen, luego de que la mujer le dijera que lo iba a denunciar.

La hipótesis es que Kevin, Alexis y otro individuo cuya identidad se desconoce, llegaron República de Siria al 348 de Tunuyán, donde vivía Norma Carleti, previo dejar el “fitito” en Almirante Brown y Dalmau.

Luego de trepar la medianera y romper la puerta trasera de la cocina, ingresaron a la casa y atacaron a Carleti. La golpearon y luego le asestaron 55 puñaladas con tres cuchillos que encontraron en la cocina y la mataron “sin llevar consigo elemento de valor alguno”

Por el crimen será juzgado Leonardo Hisa-el ex dirigente radical, empresario y ex pareja de la víctima- imputado por “femicidio, homicidio calificado por el vínculo y homicidio calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria”.Ademàs irán a juicios tres integrantes de la familia Guerrero.