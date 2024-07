Caso Cacho Garay: la Fiscalía llamará a declarar a Fabiana Calleja, esposa del ex gobernador Rodolfo Suárez

En el marco de la causa en la que investiga presuntos abusos sexuales de Cacho Garay (68) a su ex mujer, la Fiscalía de Violencia de Género llamará a declarar en breve a Fabiana Calleja, la esposa de Rodolfo Suárez, ex gobernador de Mendoza y actual senador nacional.

Calleja sería amiga de Verónica Macías (36), la ex pareja y denunciante de Garay, según consta en una de las declaraciones que hizo el humorista en la fiscalía. En esa ocasión, Garay hizo referencia a varias personas, entre ellas, Calleja y ahora la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, ha ordenado una “evacuación de cita”, es decir ha comenzado a citar a esas personas que señala Garay como amigas de su ex para que declaren.

Fabiana Calleja, cuando "asumió" como primera dama provincial. | Foto: Los Andes

El lunes la fiscal ordenó, a través de un decreto, que se individualice a esas personas, entre las que se encuentra Calleja, para posteriormente citarlas.

A pedido de la defensa, la fiscalía ordenó nuevas medidas: llamó a peritos del Cuerpo Médico Forense para ampliar declaraciones y solicitó a la Unidad Investigativa de delitos contra la Integridad Sexual que individualice a Andrea Mariana Clemenceau, Mariela Cauda, Fabiana Callejas y Andrea González.

“Hemos pedido que citen a declarar a estas personas porque para que digan si eran amigas, desde cuando conocían a la pareja y para que expliquen que Cacho no mantenía a su ex pareja aislada socialmente. Y por supuesto para que digan si conocen algo de los delitos que se le imputan a Garay”, dijo Daniel Romero, el abogado del humorista.

Clemenceacu es una cantante sanjuanina que participó de los espectáculos que el artista montaba en distintos escenarios de país. Cauda y González son dos personas que conocen a Macías desde hace tiempo, residen en Luján y son amigas de la denunciante. En tanto que Fabiana Callejas es la esposa del ex gobernador radical Rodolfo Suarez, actual senador nacional.

En relación a las amigas que la fiscal llamara a declarar, el humorista dijo: “con la señora Mariana Clemenceau se hicieron muy amigas, y bueno, se charlaban todo y nos conoce muy bien a los dos. Así que si tengo -que debo tener seguramente- defectos, bueno, Mariana Clemenceau, Mariela Cauda y Andrea González, ellas pueden decirle en qué fallo y en qué soy malo, y si soy bueno para algo también se lo irán a decir”.

Mariana Clemenceau, Cacho Garay y Verónica Macías / Gentileza Carlos Paz Vivo

¿Una influencia?

El 18 de abril pasado, Garay realizó ante la fiscal Fernández Poblet una ampliación de su declaración y allí el acusado nombre a Calleja, cuando se le pregunta por qué cree que fue denunciado.

Garay contesta que fue, primero para llamar la atención en los medios; segundo, “lo material” y tercero “la influencia de su amiga... eh... que también quería triunfar y ella (Macías) le había prometido, a su amiga (por Calleja) que la iba a llevar, y es cierto: yo le iba a dar una oportunidad a su amiga. Pero, únicamente con el consentimiento del esposo (el por entonces gobernador Suárez) y como eso no sucedió, no la llevé”, contesta Garay.

La esposa del gobernador Rodolfo Suárez, Fabiana Callejas, posa con Marcelo Tinelli.

El humorista hace referencia a Calleja a su hobby por el canto, de hecho apareció en los medios en alguna ocasión un video donde se la ve cantando el tango Garganta con arena.

El abogado le pregunta: ¿Cuál fue la reacción de Macías cuando usted le dijo que no quería que fuera la señora Fabiana Calleja a Córdoba, a la gira?

Garay contesta: “Se enojó, se molestó... pero después allá me dijo “sí, pero yo estoy en deuda con ella, tengo una deuda”, haciendo referencia a un trámite, unos papeles que la por entonces primera dama mendocina la habría ayudado a Macías.

Según la declaración que consta en el expediente, Callejas y Macías se habrían conocido en 2021, “cuando empezaron a salir juntas”. “Era media tóxica la relación, bueno, media no, bastante, porque trajo consecuencias, pero no sé bien qué sucedía por ahí. Me contaba a medias”, declaró el humorista.

Luego, siempre según consta en el expediente, Garay sostiene que Calleja y Macías dejaron de verse y retomaron el contacto en 2023. Allí se habría producido un cambio de actitud de su ex pareja: “no estaba distante, pero no estaba animada conmigo. Compartíamos cosas, con tranquilidad, pero no, no... Estaba como en otra frecuencia. Un poco más seria, más criticona, cosa que nunca sucedió con ella, eh... había cambiado, había cambiado”, dice el humorista.

Garay se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, luego de que el 12 de abril del año pasado, fuera imputado por 10 delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”.