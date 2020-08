“Carta abierta a un ladrón”: le agradeció a un delincuente por no matar a su hermana

Un comerciante de La Plata le escribió una carta abierta a un delincuente donde le agradeció porque no había matado a su hermana. La mujer fue víctima del asalto en uno de los dos comercios de indumentaria deportiva que tiene su familia.

Según informó Infobae, el joven ingresó al local ubicado en calle 12 y tras consultar algunos precios sacó un arma, amenazó a la dueña y se llevó todo el dinero que había en la caja.

Tras el traumático hecho, su hermano Gastón Tocho escribió una polémica carta y la publicó en sus redes sociales.

“Esperé un día para digerir el hecho que vivimos. Y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso. No me queda otra que agradecerte por sólo robar y no llevarte la vida de mi hermana. Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella”, escribió.

“Ella puede ver a su familia y sobrinos por más que anoche sufrió el típico trauma. Hoy se despertó y pudo desayunar. ¿Cuántas personas no tienen este final feliz? ¿Cuántas personas se despiertan con su familiar hecho pancarta? ¿De quién es la culpa del ladrón? ¿Su entorno? ¿El Estado? ¿La droga? ¿El hambre? ¿Mía? ¿De mi hermana? ¿El Covid-19? ¿De quién?”, dijo el hombre.

La publicación fue compartida cientos de veces y tuvo todo tipo de comentarios. Muchos consideraron inaudito el hecho de que un trabajador tenga que agradecer al delincuente que se ha llevado todas sus ganancias.

“Nos pasa a todos. Personalmente, nos pasó varias veces. Siempre con final amargo pero con suerte de poder contarla. Quiero invitar el intendente Julio Garro, invitar al ministro de Seguridad Sergio Berni, a que se peguen una vuelta por los barrios, por las zonas comerciales. Que tengan la altura de ejecutar bien su trabajo. Tienen las herramientas y las fuerzas, el personal, si no sería una buena idea ceder su puesto a quien sea competente. Y no hablo desde el lugar de víctima, ni con resentimiento ni enojo, hablo del lado humano”, agregó.

“Hoy tengo que agradecer a un ladrón que no asesinó a mi hermana”, cerró el comerciante.