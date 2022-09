Capturaron al sospechoso de matar a Federico Mazzoni, el argentino asesinado en Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este viernes que fue capturado el presunto responsable de la muerte del ciudadano argentino Federico Mazzoni, quien fue asesinado en enero de este año cuando trabajaba como gerente en el bar Mamita’s Beach Club, en Playa del Carmen, México. Además, ya habían detenido a otro sospechoso y hay otros dos que están prófugos.

De acuerdo con el comunicado, el sospechoso identificado como Luis “J”, fue aprehendido durante un fuerte operativo realizado la noche del jueves 22 de septiembre en un domicilio de la colonia Valente Díaz, en la ciudad de Veracruz. El hombre fue trasladado a Quintana Roo para continuar con el proceso judicial.

“La FGE Quintana Roo pone a disposición de las autoridades judiciales a Luis “J”, alias ´La Changa´, por su probable participación en el homicidio del gerente de un club de playa en Solidaridad, ocurrido el pasado 25 de enero de 2022″, explica el texto.

El operativo para detener a Luis “J”, el segundo detenido por el crimen de Federico Mazzoni (Twitter)

El nuevo aprehendido es el segundo detenido por el crimen del argentino, el 1 de marzo fue capturado el primer detenido Wilber “N”, alias El Molusco, quien tenía en su poder 20 bolsas de marihuana, así como 10 bolsas con pastillas aparentemente psicotrópicas. Además del asesinato, se lo procesó por otros delitos contra la salud.

Hay otros dos cómplices de los detenidos que tienen órdenes de aprehensión y están prófugos de la Justicia. Los cuales fueron identificados como Jairo “N” y Edgar “N”.

Federico Mazzoni estaba por cumplir 20 años en México, donde llegó como chef ejecutivo de una reconocida cadena de restaurantes en Yucatán. Mientras que en el bar Mamita’s Beach Club llevaba 10 años. Los amigos y conocidos de la víctima lo calificaron como un hombre cordial y muy trabajador, pues aseguran que estaba 24 horas al pendiente del lugar.

Mazzoni se encontraba trabajando cuando fue asesinado por dos sicarios.

El crimen en Mamitas’ Beach Club

El 25 de enero de 2022 Federico fue asesinado por dos tiros en la cabeza mientras trabajaba en el establecimiento de Quintana Roo. Tras cometer el delito, los criminales huyeron a bordo de un Jet Ski, según registraron las cámaras de seguridad del club, que se difundieron posteriormente.

De acuerdo con los avances de investigaciones por parte de las autoridades de Quintana Roo, Mazzoni habría sido asesinado debido a una venganza y ajuste de cuentas por parte de El Molusco, integrante de la organización delictiva Los Pelones, debido a que el fallecido gerente del Mamita’s Beach Club habría cancelado un evento a los presuntos criminales.

La banda de Los Pelones habrían planeado un evento para el 25 de diciembre del 2021 en el club de playa que el argentino administraba, por lo que habrían realizado las negociaciones para realizarlo con él.

Sin embargo, Mazzoni y Jorge Marzuca, propietario del club, decidieron no realizar el evento en el día de Navidad, lo cual causó enojo entre los integrantes de la organización delictiva, quienes un mes después de lo ocurrido acudieron al lugar para acribillar al argentino.

Se pudo determinar que Wilber “N” acudió al establecimiento junto con otros tres sujetos y “solicitó a una empleada que llamara a la víctima, y una vez estando presente en el área de recepción, otros participantes lo llevaron hacia los baños, donde fue privado de la vida”, según lo comunicado por la fiscalía.

Respecto a Marzuca, se supo que tenía otro conflicto con un empresario de nombre Jorge Brizuela, por una presunta deuda de un contrato millonario; sin embargo, se deslindó del crimen al señalar que el club de playa era un centro de distribución de sustancias ilícitas.

“Todo el mundo sabe la problemática que hay en ese tipo de clubes, yo absolutamente no tengo nada que ver. El señor Marzuca tiene más de 20 años con ese negocio, donde todo el mundo sabe y lo dice la línea de investigación, lo dicen los medios y lo dice todo el mundo que es un centro de distribución. No sé qué distribuían ahí, no sé qué pasaba ahí, pero no eran cosas buenas lo que pasaba ahí”, expresó.