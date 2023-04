Cacho Garay con prisión domiciliario y con nuevas graves imputaciones: abuso sexual y privación de la libertad

La situación judicial del reconocido comediante mendocino Cacho Garay se complicó hoy luego de que se le sumaran nuevas imputaciones a su expediente. Tras esto, se le otorgó la prisión domiciliaria, la cual cumple en un domicilio de Luján de Cuyo, confirmaron fuentes judiciales.

Verónica Macías, esposa del comediante, lo denunció la semana pasada por violencia de género y allí comenzó una profundo investigación que derivó en la prisión domiciliaria otorgada hoy por el fiscal de Violencia de Género Daniel Carniello.

Verónica “Bamby” Macías y Cacho Garay.

Ahora, sobre Garay pesa un batería de serias acusaciones en contexto de violencia de género: amenazas agravas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil.

Juan Antonio “Cacho” Garay Márquez fue detenido el miércoles en medio de un allanamiento a su domicilio ubicado en la calle 20 de septiembre al 100, de Luján. En ese procedimiento, los efectivos secuestraron cuatro armas de fuego. Al día siguiente recuperó la libertad tras pagar una caución de 1 millón de pesos y se interpuso un orden de restricción para proteger a la denunciante, que en un primer momento fue resguardada en un refugio para mujeres víctimas de violencia.

Ahora, Garay sigue alojado en un domicilio de Luján cumpliendo prisión domiciliaria.

Armas secuestradas por la policía de Mendoza pertenecientes al comediante Cacho Garay

Las graves denuncias de Verónica Macias contra Cacho Garay

El domingo 9 de abril Garay fue denunciado por su esposa, Verónica Macías Bracamonte, por violencia de género en la Oficina Fsical 11 de Luján.

Según la denunciante, el sábado anterior en el hotel Eleton habrían tenido una discusión muy fuerte en la que tuvo que intervenir la gente de seguridad del lugar, quienes encontraron toda la habitación desordenada. Luego la mujer estuvo en un refugio ya que Garay no quería abandonar la casa donde vive la pareja.

Antes de ser detenido Cacho Garay compartió en facebook una imagen con la que se declaró inocente y recibió el apoyo de algunos seguidores al pie del posteo que subió a esta red social.

La imagen con la que se defendió Cacho Garay.

“Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”, apuntó y luego colgó una imagen del pintor español, Salvador Dalí con una frase.

“Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas”, cierra la frase que decidió tomar de Dalí.

Tras la detención de su esposo, Macías grabó un video desde el refugio a la que fue derivada por la Justicia. En el posteo, la mujer se mostró afligida, pero con ganas de animar a otras personas a denunciar casos de violencia género.

“Quiero agradecerles a todas las personas que se preocuparon por mí. Decirles que estoy mejor y que voy a hablar cuando me sienta bien, cuando me sienta capaz de poder hablar porque es un momento muy difícil para mí”, comenzó relatando Macías.

Verónica “Bamby” Macías junto a Cacho Garay y el Chaqueño Palavecino.

“Tuve que ser muy valiente para hacer lo que hice. Bueno, decirles a muchas personas también que no tengan miedo de hablar, sé que es muy doloroso, que cuesta mucho pero que se puede salir adelante y que no hay que tener miedo”. Para finalizar, Macías concluyó: “Porque es tu vida y es lo único que importa”.

En declaraciones con la prensa, la modelo de 32 años, contó el incidente que derivó en la denuncia: “”Él se burló de seres queridos míos que sufrieron abusos y yo exploté. Ya venía agrediéndome, diciéndome que me iba a llevar una sorpresa. Él ya venía planeando todo. Me dijo que no iba a cantar nunca más en la vida. Pero yo reaccioné, me puse mal por lo que había dicho de mis seres queridos”.

Y continuó: “Me dijo ‘callate, callate porque te mato, te tiro por el balcón’. Sentí mucho miedo y, la verdad, no sé cómo me salvé. Creo mucho en Dios y eso hizo que me salvara”, relató Verónica.

Respecto al tipo de violencia del que fue víctima, Verónica contó que fue tanto física como psicológica: “Era violencia de todo tipo. Recién tomé conciencia, cuando me hicieron las pericias, de que había naturalizado cosas que eran violencia pero que para mí era normal”.