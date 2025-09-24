Búsqueda de Brenda, Morena y Lara: hallaron tres cuerpos descuartizados y hay cuatro detenidos

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de tres cuerpos descuartizados en el marco de los allanamientos y rastrillajes por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Los procedimientos se desarrollaron en una vivienda de Florencio Varela (partido de La Matanza ), y hasta el momento prima el hermetismo en torno a la investigación. En el patio encontraron tres cuerpos descuartizados , por lo que los agentes de la Científica trabajaban en el lugar.

La investigación incorporó una hipótesis que genera inquietud: que las tres jóvenes habrían asistido a una fiesta que terminó de manera trágica . Esa línea se suma a otros indicios que los detectives de la DDI de La Matanza analizan desde el pasado fin de semana, cuando las chicas dejaron de dar señales.

El martes por la noche, los procedimientos arrojaron la primera evidencia clave: la presencia de manchas hemáticas en el interior de la vivienda allanada y la detención de al menos cuatro sospechosos . Los peritos de Policía Científica realizan análisis para determinar el origen de esas manchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1970800675756843309&partner=&hide_thread=false Desaparición de tres amigas en La Matanza: la policía hizo excavaciones en un predio de Florencio Varela y encontró dos cuerpos en una casa pic.twitter.com/VASlGUdNLZ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2025

Qué pasó con Brenda, Morena y Lara: la camioneta blanca

Los investigadores centraron parte del trabajo en una camioneta blanca Chevrolet Tracker en la que las jóvenes Morena, Lara y Brenda subieron voluntariamente por última vez el fin de semana. Las cámaras municipales permitieron seguir de manera parcial el recorrido del vehículo y, en paralelo, se rastrearon los movimientos a través de las antenas de telefonía.

Uno de los datos que más preocupación genera es que los celulares de las tres jóvenes se apagaron de manera simultánea el sábado por la noche. La información, sumada a la activación de una de las líneas en cercanías de Florencio Varela, orientó a la Policía hasta la casa donde finalmente se realizaron los allanamientos y detenciones en las últimas horas.

De acuerdo con la fiscalía, Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes anterior en la rotonda de La Tablada, en la intersección de Monseñor Bufano y Avenida Crovara.

Desde entonces, el caso se convirtió en una de las búsquedas más intensas de los últimos meses en la provincia de Buenos Aires.

El entorno familiar de las chicas aportó algunos detalles sobre sus últimos movimientos. Antonio, abuelo de Morena, dijo en el canal LN+ que las jóvenes solían utilizar la aplicación DIDI para trasladarse, pero en esta ocasión decidieron cancelar el viaje porque alguien iba a pasar a buscarlas.