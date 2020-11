Buscan identificar al asesino del ex futbolista en Ciudad y analizan varias hipótesis

La investigación por el asesinato del ex futbolista Diego Leonardo Mosca (42) en Ciudad, transita horas importantes en busca del esclarecimiento. En el contexto de un caso complejo, los pesquisas intentan profundizar algunos indicios y no descartan hipótesis. Pero el homicida aún no está identificado.

La víctima fue atacada a balazos el último domingo a las 22 mientras esperaba un colectivo en calle Rioja, casi Brasil. Un hombre que vestía jardinera negra y no tenía remera en el torso le disparó dos veces en el tórax y escapó. A pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo, el ex deportista murió horas después en el hospital Central.

A través de las cámaras de seguridad de la zona y del relato de algunos testigos se llegó a una descripción física del agresor. Además, se pudo precisar que cruzó la Costanera en su fuga y que se dirigió hacia Dorrego, Guaymallén.

El móvil por ahora es un misterio; la resistencia a un robo es una posibilidad, ya que a Mosca la Policía le encontró entre sus prendas el celular y la billetera. Las otras alternativas son un problema entre conocidos o alguna discusión que se dio circunstancialmente en la calle.

Ayer la hermana del fallecido realizó la primera declaración del círculo íntimo. Y si bien no brindó demasiados detalles, reconoció que Leonardo cada tanto frecuentaba el Centro e iba al casino, ubicado a pocas cuadras de la escena del crimen.

Fuentes de la causa admiten que falta mucho camino para conocer los pormenores del crimen y que quieren avanzar sobre algunos datos que han recibido. En los próximos días se espera la declaración de varias personas que puedan aportar información de la víctima y su entorno. Respecto a esto último, los detectives analizaron el contenido del teléfono de Mosca.

La causa la instruye la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y hasta anoche no tenía detenidos. El objetivo principal es identificar al matador, que actuó solo.

El crimen generó pesar en el deporte mendocino y principalmente en el fútbol, ya que la víctima se desempeñó como jugador en Gimnasia y Esgrima, Maipú y Palmira, entre otros clubes.