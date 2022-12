Buscan a un conductor que atropelló a perro y huyó del lugar

Buscan a un conductor que atropelló a un perro y lo dejó mal herido en la calle. La situación fue registrada por una cámara de seguridad y ahora buscan identificarlo. Las imágenes pueden herir la sensibilidad.

Ocurrió en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba. Según informó en sus redes sociales Radio Morena 94.5, el incidente tuvo lugar en calle Monetto al 1400.

En las imágenes se puede ver al animal caminando lentamente por calle cuando aparece un Peugeot 208 gris y le pasa por encima. Aunque el vehículo no iba a gran velocidad, atropella al animal con la rueda delantera y la trasera dejándolo mal herido.

El conductor parece no advertir la situación del can y se retira sin mirar atrás. En la publicación no dieron mayores detalles sobre la salud del perro.