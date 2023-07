Brutal ataque: chocaron y golpearon en patota a un repartidor y luego escaparon

Un terrible suceso tuvo lugar la semana pasada en Rosario. Según la información que proporcionó Rosario 3, al menos tres personas atacaron violentamente a un cadete de reparto en una estación de servicio ubicada en la esquina de Salta y Callao. La secuencia quedó grabada en los celulares de los testigos y ahora la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Municipalidad piden suspender la licencia del conductor.

En un video que publicó Rosario3 se observa parte del ataque contra el repartidor. En un primer momento, dos hombres le pegan cuando está en el suelo, con la mochila del delivery sobre la espalda, y otro, el conductor del auto, acelera e intenta chocarlo y arrinconarlo contra la pared.

En un segundo momento, cuando la víctima logra ponerse de pie, busca defenderse y les golpea el parabrisas con un objeto contundente. Luego de esto, los dos agresores se suben al auto, el cadete pasa por adelante, se dirige hacia otro sector del playón de la estación y, en ese momento, quien estaba al volante avanza con el vehículo sobre la moto, que estaba tirada en el piso.

En otro video que circuló en las redes sociales, se observa el final del ataque hacia el repartidor. Por otro lado, un testigo logró grabar con su teléfono al conductor cuando sale de la estación en marcha atrás, con parte del paragolpe delantero desprendido, ubica al auto gris en contramano por Salta y escapa al doblar por Callao en sentido norte.

“Me quiere robar y me quieren pegar”, se lo escucha decir al cadete ante la pregunta de “qué pasó” de quien registraba el video. En otra secuencia también aparece la moto, golpeada y tumbada.

Cuando el hecho se dio a conocer, la ANSV, organismo del Ministerio de Transporte, y la Municipalidad de Rosario solicitaron a las autoridades de la provincia de Santa Fe la suspensión del conductor del auto. Según informaron, el ataque se produjo por una discusión de tránsito.

“Enterados de la situación nos pusimos en contacto inmediatamente con la Municipalidad de Rosario para identificar a los responsables y les agradecemos por darnos toda la información de los involucrados. Inicialmente queríamos suspender a los tres agresores, pero solo el conductor cuenta con licencia de conducir y por eso esta decisión. Ahora depende de las autoridades provinciales que esta medida se concrete”, comentó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, la secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayru, expresó: “Concordamos con el criterio y el procedimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tener licencia de conducir es una responsabilidad que no solo brinda el derecho a transitar, sino a realizarlo respetuosamente. No vamos a tolerar, ni naturalizar ningún tipo de conducta violenta y por eso exigimos a las autoridades de la provincia que suspenda la licencia del conductor del auto porque no es la clase de conductores que queremos en las calles de nuestra ciudad”.

