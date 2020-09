Boxeador mató a golpes a su ex pareja embarazada: ella ya había pedido una restricción perimetral

Un hombre de 25 años asesinó a golpes a su ex pareja de 28 años, quien estaba embarazada y era mamá de otros dos niños. El femicidio sucedió en la pequeña ciudad bonaerense de 9 de Julio.

La víctima, identificada como Micaela Zalazar (28), cursaba un embarazo de cuatro meses. Esta madrugada, la joven fue internada en el hospital zonal después del brutal ataque que recibió. A primera vista, tenía una hemorragia abdominal (bazo sanguíneo roto), por lo que perdió el bebé. Horas más tarde, Micaela dejó de existir.

Los policías de la comisaría local iniciaron una causa por averiguación de ilícito cuando la joven madre llegó al hospital, que llegó a la UFI N°6 de la jurisdicción de Mercedes con el fiscal Luis Carcagno.

Con las investigaciones pertinentes, los agentes encontraron a Renzo Pancera (25), ex pareja de la mujer, en el domicilio donde ocurrió el femicidio.

Según informó el medio local Cadena Nueve, Zalazar estaba en pareja con Pancera -ex boxeador- desde octubre de 2012 y de esa relación nacieron dos hijos. No obstante, se separaron y la joven solicitó una restricción perimetral contra su ex pareja.

La autopsia se espera para esta mañana. También se secuestró el celular de la víctima, que será peritado. Pancera, mientras tanto, será indagado este martes. El delito que se le imputa es homicidio calificado y aborto en concurso real.

Bajo la consigna “Ni Una Menos”, organizaciones feministas y familiares de la víctima convocaron a una marcha, con barbijo y distancia social, para exigir justicia por la joven a las 16 de este lunes en la plaza Belgrano, en 9 de Julio.