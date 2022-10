Ataque en la Antártida: habló el militar agredido a mazazos por un compañero en la Base Marambio

El grave incidente que ocurrió el domingo pasado en la Base Marambio, en el que un suboficial atacó a mazazos en la cabeza a otro mientras dormía, llenó de consternación a la sociedad debido al grado inusitado de violencia que se registra en esos territorios del país y en una base destinada solo para fines pacíficos y para la investigación científica.

La persona agredida fue identificada como Gustavo Echenique y según lo detalló TN, la propia víctima mantuvo comunicaciones con su familia para llevar tranquilidad y contarles de primera mano que se encuentra bien luego de la salvaje golpiza.

“Quédense tranquilos, estoy bien, mañana o pasado hay un vuelo que me lleva a Buenos Aires a hacerme unos estudios. Recibí unos golpes, estaba acostado e irrumpió un flaco a la habitación, me dio un par de mazazos, lo empujé y después entró otro grupo y lo sacó. No caemos ninguno todavía qué paso”, aseguró a través de un mensaje de audio.

Además, Echenique les detalló que será trasladado a Buenos Aires entre el jueves y el viernes para que le realicen una serie de estudios complementarios y descartar cualquier secuela.

Tras el escándalo, el encargado de la Base Conjunta Marambio será trasladado en las próximas horas en un avión Hércules hacia un centro de salud de mayor complejidad. Según pudo saber TN, sufrió dos lesiones cortantes por las que recibió ocho puntos de sutura en el rostro.

“Como medida preventiva se procedió a replegar al Continente al presunto agresor y evacuar al agredido para su monitoreo y seguimiento en su evolución sanitaria. Simultáneamente, se iniciaron las actuaciones de justicia militar correspondientes a fin de esclarecer los hechos sucedidos”, informó el Estado Mayor Conjunto de las FFAA -Comando Conjunto Antártico en un comunicado.

Según indicó el diario El Litoral, la agresión se desató a partir de roces nacidas en las diferencias económicas entre los integrantes de las tres fuerzas armadas que conviven en la Base Marambio. Mientras los integrantes de la Fuerza Aérea perciben la compensación salarial correspondiente a “pase” y “zona” por servir en la Antártida, no ocurre los mismo con los efectivos del Ejército y la Armada.

Por su parte, el general de Brigada Edgar Fernando Calandín, Comandante del Conjunto Antártico, aseguró que el episodio violento es de carácter inusual: “Lo ocurrido no constituye un hecho reiterativo en las Bases Antárticas Conjuntas, sino por el contrario, es un hecho aislado y sin precedentes que no representa los valores y principios Institucionales y a aún más los hábitos y costumbres en la convivencia en la Antártida”, delcaró .