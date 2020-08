Ataque de celos en Las Heras: buscan a un hombre que baleó al novio de su ex y lo dejó con muerte cerebral 

Es prácticamente irreversible el cuadro de un joven que fue baleado en la noche del sábado en Las Heras, luego de llegar a la casa de su novia. Su agresor le disparó en la cabeza y la víctima está con muerte cerebral. Intensa búsqueda del acusado, que ya está identificado e incluso allanaron su vivienda.

Emanuel Alejandro Muñoz (22) fue atacado en el barrio 8 de abril, alrededor de las 22.30 frente a la casa 17 de la manzana C. El muchacho llegó al lugar junto a su pareja-llevaban dos semanas de relación-y la esperó en la calle mientras ella buscaba algo en el domicilio.

Imprevistamente apareció un sujeto, que casi sin mediar palabras baleó en la cabeza a Muñoz y escapó inmediatamente. La chica escuchó la detonación desde adentro, y al salir lo encontró tendido en el asfalto y herido.

Sin llamar al 911, entre algunos vecinos lo cargaron en un auto y lo trasladaron al hospital Lagomaggiore. Minutos después, la joven declararía en el nosocomio capitalino y efectivos de la comisaría 16 ya realizaban las averiguaciones pertinentes en el barrio.

Mientras la salud del herido se agravaba por bala que le impactó en el cráneo, los pesquisas avanzaban en la investigación e individualización del sospechoso. Supieron, por testigos del hecho y por la versión de la mujer, que se trataría del ex novio de esta última. “Estaba sacado desde que sabía que ella tenía otra relación”, le confió a Los Andes un detective que trabaja el caso.

No se revela su identidad para preservar la causa, pero trascendió que ayer se allanó la casa del sindicado y no lo encontraron. En la propiedad no había nadie y la Policía secuestró prendas de vestir para someterlas a peritajes y detectar si alguna tenía restos de pólvora. “Es cuestión de horas, en cualquier momento debería caer”, agregó la fuente consultada. Los tres protagonistas, la joven, la víctima y el presunto atacante, residen en el barrio 8 de abril.

En gravísimo estado

Después de varias horas internado, los médicos que atienden a Emanuel Muñoz informaron que el paciente había quedado en terapia intensiva intubado y con muerte cerebral. La bala ingresó por la región occipital y quedó alojada.

La fiscalía lo trabaja como un homicidio, ya que les adelantaron que el hombre no durará mucho más con vida. Sobre él se conoció que tiene algunos antecedentes penales de hace algunos años: lesiones leves dolosas del 2005, encubrimiento en el 2016 y robo agravado con arma de utilería durante el 2017.

Con este panorama, al cierre de esta edición la fiscal Andrea Lazo esperaba novedades de la salud del herido y la detención del acusado. Por el momento, no habría otros involucrados en el radar de los autoridades judiciales.