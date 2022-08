Atacaron a su compañera por ser “linda y cheta” y viralizaron el video en las redes

Se difundió este viernes un video de un grupo de estudiantes del Colegio Nacional N°1 de Paraná, Entre Ríos, en donde agredían brutalmente a una alumna. La golpiza quedó registrada en un video que en cuestión de segundos se viralizó por todas las redes sociales.

El hecho quedó registrado por otra alumna que, al igual que otras compañeras, arengó una situación en la que la víctima comenzó recibiendo un golpe en la cara y luego fue arrojada al piso.

“Todo ocurre en un aula que le llaman El Sótano, donde funciona el tercer año. Estas alumnas son menores y tienen un vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan”, dijo la madre de la estudiante golpeada.

“El mismo rector me confirmó que las chicas recibieron el pase en otras dos instituciones anteriores por el mismo motivo. De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias. Las menores firman un acta de compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido; los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual”, aseguró la madre en diálogo con La Radio de Uno.

Además, la mujer aseguró que la institución educativa no le brindó una respuesta positiva: “Fui a solicitar el pase de escuela para mis dos hijas. Esperaba que me digan estamos trabajando, que se va a solucionar, pero me dieron todas las herramientas para que mis hijas no vayan más a la institución”, sostuvo.

La mujer le consultó una de las estudiantes la causa de la agresión a su hija: “‘Porque es linda, chetita y tenía el pelo limpio’, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija”.

Por cuestiones de seguridad decidieron no divulgar el nombre de la víctima. En tanto, informaron que no era la primera vez que ocurría, ya que hace alrededor de tres meses la esperaron fuera del campo deportivo con un arma blanca y le indicaron que le cortarían el rostro con ese cuchillo.