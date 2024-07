Así llegaron los rugbiers franceses a Mendoza: cómo sigue el proceso judicial

Este jueves cerca de las 23.30 llegaron en un móvil policial a Mendoza los dos jugadores de la selección francesa de Rugby, acusados de abusar sexualmente a una mujer en un hotel provincial.

Oscar Jégou (20) y Hugo Auradou (21) fueron detenidos esta semana en Buenos Aires tras la denuncia ante la justicia mendocina, y tras eso fueron trasladados en calidad de detenidos a la provincia, donde quedaron alojados en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada).

Se espera que los jugadores sean imputados en el Polo Judicial durante el transcurso de la mañana. Mientras tanto, también está en Mendoza su abogado, Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Rafael Cúneo Libarona.

La fiscal a cargo del caso es Cecilia Bignert, quien está subrogando a Darío Nora por la feria judicial.

Ambos acusados podrían ser imputados de “abuso sexual agravado con acceso carnal con participación de dos o más personas”, un delito que conlleva penas de entre 8 y 20 años de prisión.

LA DENUNCIA CONTRA LOS RUGBIERS FRANCESES

La denuncia sostiene que los deportistas de Francia abusaron de una mujer durante su estadía en un hotel de Mendoza (disputaron un partido contra Los Pumas el sábado pasado).

La mujer denunciante identificó a Jégou y Auradou y relató un episodio de abuso por parte de los jugadores franceses, quienes luego viajaron junto al resto de la delegación a Buenos Aires, donde Francia y Los Pumas volverán a enfrentarse el sábado en el estadio de Vélez.

La defensa de Cúneo Libarona

Mientras tanto, para el letrado, “hay dos realidades totalmente opuestas. Lo más importante es lo que dice el expediente y tratar con respeto la situación hacía la damnificada o denunciante, mejor dicho”.

“La versión que tengo, a las cuales yo les creo mucho, porque hablé con los dos jugadores franceses, es una versión absolutamente opuesta a la que sostuvo la denunciante. En ese contexto, el derecho penal se maneja por pruebas, todo lo que uno acusa, en cualquier caso, lo tiene que probar y todo lo que uno como defensor sostiene hay que probarlo también”, expresó.

El abogado contó que presentarán un escrito de pruebas ante la fiscalía y el juzgado. “Se trata de pruebas testimoniales. Vamos a ofrecer varios testigos y vamos a pedir medidas de prueba informativas y periciales”.

Cúneo Libarona dijo que son al menos 20 medidas de pruebas de “mucho calibre” y que “pueden cambiar el rumbo de la investigación”.

Al ser consultado por la denuncia en concreto, Cúneo Libarona dijo que, según el relato de sus defendidos, el encuentro habría sido consentido y las relaciones sexuales también.

“Se conocieron en un boliche, él tiene 20 años y ella creo que tiene cerca de 40. Un dato no menor es que la misma señora declara que suben a la habitación y el jugador se olvida la llave. Le pide que la espera y la señorita accede y se queda esperando”, agregó.

“En su declaración dijo ´durante el boliche me había invitado a ir al baño de caballeros y no quise ir, me negué´ sin embargo minutos después va al hotel”, siguió.