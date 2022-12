Asesinó al hombre que la acosaba y grabó un video confesando el crimen.

Una mujer de 27 años confesó a través de un video en las redes sociales que momentos antes había asesinado a puñaladas a su supuesto acosador. El hecho ocurrió en Río Grande, localidad de Tierra del Fuego.

Se trata de Florencia Eliana Mancilla, quien el domingo por la noche se grabó con las manos ensangrentadas y explicó que asesinó a Alexis Baciocchini. Ya está detenida y declara esta tarde.

El hombre, según declaró la mujer, la acosaba sexualmente y amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia, detalla Vía Szeta.

“Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, explicó la mujer en el video.

Según informa Radio 3 de Cadena Patagonia, Baciocchini había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad sureña cuando la joven tenía 14 años y se investiga si después de ello comenzó una historia de acoso y abuso sexual.

Los chats que la mujer adjuntó como prueba del acoso.

ESCALOFRIANTES MENSAJES DEL SUPUESTO ACOSADOR

La mujer que mató al hombre había publicado días atrás unos mensajes de whatsapp con la persona que asesinó días más tarde.

Desde que fue detenida, Mancilla permanece “incomunicada” y a disposición de la jueza Cataldo, quien dispuso la realización de una pericia psiquiátrica y su convocatoria a prestar declaración indagatoria, acto que se cumplió el martes en el edificio de tribunales del juzgado fueguino, confirmaron los voceros judiciales consultados.