Asaltaron y golpearon a una mujer de 70 años en su casa para robarle la jubilación

El domingo, una jubilada de 70 años sufrió una brutal golpiza y un robo en su casa del partido bonaerense de San Martín. Los asaltantes, ingresaron por la parte trasera de la vivienda mientras Olga -la víctima- dormía y le robaron la jubilación.

Según Infobae, la jubilada los identificó como “dos mocosos y un adulto”a las personas que irrumpieron en su casa en la localidad de Villa Maipú. Los maleantes, entraron por la parte trasera de la casa durante la madrugada.

El hecho se dio en una casa ubicada en la calle Ituzaingó al 1700, entre Illia y Lincoln, en provincia de Buenos Aires. Minutos después de la medianoche, según denunció Olga, tres sujetos “serrucharon una reja” de la parte trasera y la sorprendieron en el interior de la vivienda mientras dormía.

“Que me vea el mundo entero cómo estoy, así me dejaron”, indicó ayer por la tarde la mujer asaltada, con su cara llena de moretones, en Todo Noticias. “Así me dejaron tres personas, tres hombres: dos mocosos de mierda entre 13 y 15 y un hombre de 40 que me pegó con un arma”, agregó la mujer, que es viuda y vive hace casi 60 años en esa casa donde crió a sus hijas y donde ayer fue agredida brutalmente.

Una vez adentro del domicilio, los delincuentes dieron vuelta toda la casa durante casi una hora. “Me pedían plata y yo les dije no tengo, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me agarraban de los pelos”, recordó la mujer. “Hasta el ropero me rompieron buscando plata”. Si bien los atacantes actuaron con guantes y a cara descubierta, la víctima dijo que, como le sacaron los anteojos, no podría identificarlos por su cara.

Finalmente, los asaltantes reunieron lo poco que encontraron y se dieron a la fuga. “Me llevaron media jubilación y todo el aguinaldo que estaba guardando para arreglar la casa”, indicó Olga. “Me llevaron la SUBE, el carnet de las vacunas, el recibo de sueldo, un tacho de pintura y dos pinceles... mirá si no son ratas”, fulminó. Fuentes policiales informaron que los ladrones se hicieron también con una pistola calibre .32 que tenía la mujer.

“Yo creo que tenían un mal dato. El tipo estaba armado, me pegaba con el arma y el chiquito me arrastraba de los pelos. Por lo menos quedé viva. ¿Les tengo que agradecer?”, agregó la víctima.

La mujer quedó claramente herida después del asalto, por los golpes de los ladrones tiene el rostro lleno de moretones, los brazos y las piernas, aunque por fortuna no sufrió fracturas en ninguno de sus huesos.

Tras dar aviso a la policía, efectivos de la Comisaría 6° de San Martín llegaron hasta la casa y la jubilada fue trasladada en una ambulancia al Hospital Belgrano en la localidad de San Andrés, donde recibió atención médica y luego fue dada de alta. “Me atendieron muy bien pero ni gasas tenían para curarme. Tuve suerte de que no tengo fracturas pero tengo que volver en 3 o 4 días”, avisó.

Pese al susto, la jubilada denuncia que en la zona la policía “brilla por su ausencia” y que “nunca pasa un patrullero”. “No me vinieron ni a tomar declaración. Es una experiencia espantosa. Esto pasa a los jubilados, a los pensionados, todos los días. A mí me dejaron viva y la puedo contar, pero no puedo ni abrir los ojos”, imploró la mujer. Y dijo: “Tengo miedo, es posible que venda mi casa y me vaya”.

También reclamó una consigna policial en su casa: “Vinieron un ratito y cuando volví del hospital ya no había más nadie, ni un policía”, exclamó.