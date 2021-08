Asaltaron a docentes y alumnas de un centro educativo de Ciudad: se llevaron $50 mil y joyas

Cinco ladrones ingresaron en un centro educativo religioso de Ciudad y asaltaron a una docente y a alumnas que se encontraban en el lugar.

El robo se produjo ayer a las 20, cuando aún soplaba con intensidad el viento zonda, en el Centro de Formación Católica, ubicado en Rioja al 400 de Ciudad, según informó el ministerio de Seguridad.

A esa hora en el lugar se encontraban S. M., de 59 años, (una docente del centro), y otras mujeres, E. O. , de 52 años; C. A., de 60 años; M. D., de 60, y C. C., de 55 años, haciendo tareas habituales del centro. Sorpresivamente ingresaron al lugar 5 delincuentes armados que amenazaron a las presentes y tras controlar la situación se llevaron: 50 mil pesos, alhajas, tres teléfonos celulares y un anillo de oro. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal 1 de Ciudad, ubicada en la comisaría Tercera.