Cuando el lunes, al caer la noche, la comunidad malargüina tomó conocimiento que un jovencito había perdido la vida en el barrio Los intendentes se conmovió. Ese sentimiento se profundizó cuando se conoció su edad: Marco Antonio Vallejos tenía 16 años y quien fue detenido como presunto autor del crimen tiene sólo 14 años.

El hecho sucedió minutos antes de las 19 en la intersección de las calles Guillermo Von Zedtwitz y Pedro Pascual Segura, a sólo una cuadra de la escuela primaria José Ranco, en el sector Suroeste de la ciudad sureña.

Marco y quien se cree que fue su agresor eran amigos. Eso está perfectamente establecido; es más, este jovencito lo acompañó hasta el hospital donde fue trasladado en un vehículo particular.

A partir de ahí surgieron dos versiones. La primera fue que una tercera persona, perteneciente a un grupo enfrentado al de los menores, le produjo la herida fatal, pero fue rápidamente descartada por los investigadores. Ello porque un testigo mayor de edad sostuvo que en realidad los chicos estaban jugando a la PlayStation cuando comenzaron a discutir. El victimario tomó un cuchillo y produjo la herida mortal sobre el cuerpo de Marco.

Arrestaron a un chico de 14 años acusado de matar a su amigo mientras jugaban a la Play en Malargüe. / Gentileza

La víctima ingresó con vida a la guardia del hospital público de Malargüe pero, alrededor de las 20, dejó de existir pese a los esfuerzos del personal médico y de enfermería.

En el lugar donde se registró el apuñalamiento trabajó personal de comisaría 24, Investigaciones y Criminalística bajo la supervisión de la Fiscalía de Malargüe. Cuando se determinó que el agresor era un menor de edad se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario de Malargüe y desde ese momento no trascendieron mayores datos.

Marco Antonio fue sepultado el mediodía de ayer en el cementerio de la ciudad de Malargüe en medio de la congoja de sus familiares y amigos.

Testimonios

Las redes sociales fueron otro lugar desde donde se lo despidió. Marco tuvo una corta y dura vida. Estuvo algún tiempo en un hogar para niños de la ciudad de Malargüe. Terminó la escuela primaria y concurría a una secundaria con gran esfuerzo y el acompañamiento de sus docentes.

“Pequeño… ¡Cuánta tristeza tenemos en mi familia! Tanto dolor en tu corta vida. Dios te cuide en el cielo”, publicó Julieta, la mamá de un ex compañerito de la escuela.

“Como siempre, guardo fotos y lo acabo de ver en tantas cosas que compartieron con los chicos. Por su nombre, se hacía llamar Marco Antonio Solís. Descansa en paz Marquitos”, publicó la concejal Paola Rojo.

“Qué tristeza saber que este pequeño de 16 años junto con otros amigos están solos, con pena y sufrimiento. Sus vidas no son fáciles. Pienso en ellos, en su dolor. Marquitos murió de la forma más injusta, pero quedan otros adolescentes (amigos) que con apenas 16, 17 años les ha tocado ver la muerte de cerca muchas veces. Ahí están expulsados del sistema. Hoy me duele Marquitos y también otros adolescentes que, aunque no estén muertos, sufren”, expresó Paula Coria.

“Me aterroriza pensar en cuánto dolor, cuánta soledad y cuánta falta de amor hay en nuestros adolescentes que de repente reaccionan así. Qué vacíos, llenos de odios y egoísmos esos corazones que, siendo tan jóvenes, necesitan desahogarse así. Dios ayude a sus familias y los proteja de tanto dolor. Todos debemos detenernos y pensar en cómo se están sintiendo nuestros niños, adolescentes y jóvenes”, señaló Lorena Tellini.

Marco era ahijado de bautismo del sacerdote Ramón Saso, responsable de la pastoral de adicciones de la diócesis de San Rafael, quien declaraciones a LV 19 Radio Malargüe dijo: “Intentamos seguirlo lo más que pudimos. El quid de la cuestión aquí no es solamente una pelea de pibes; el problema es el consumo de drogas, hayan o no estado drogados en ese momento, y me hago cargo de lo que digo. Acá el problema es la gran cantidad de droga que hay. Nadie dice ni hace nada. En cuarentena, si hay algo que no ha dejado de circular, es la droga”, sentenció el religioso.