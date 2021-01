Apuñalaron a un taxista mendocino en San Luis y sus compañeros realizarán una movilización por seguridad

Un taxista mendocino que está radicado en San Luis fue víctima de un brutal asalto, en el que recibió varias puñaladas y motivó una medida de fuerza de los trabajadores del volante de la vecina provincia.

El violento hecho ocurrió el sábado pasado durante la noche, cuando Alejandro Carmona fue hasta el barrio Solidaridad de la ciudad capital para buscar a un pasajero. Al arribar al lugar, un menor le indicó al conductor que el cliente se había ido caminando pero segundos después otra persona se subió al vehículo.

Esta última persona le pidió a Carmona ir hasta calle Chubut para buscar a otro pasajero y luego regresaron al punto de partida en el barrio Solidaridad. “Ingreso por la calle principal del barrio Estrella del Sur, y al fondo cuando topa la calle, me hacen doblar y parar. Se baja el chico que iba a mi derecha, se retiró, y el otro que iba detrás fue el que me atacó”, detalló la víctima al portal El Chorrillero.

Según el relato del taxista, apenas descendió del rodado la segunda persona comenzó a apuñalarlo en todo el cuerpo: “En ese momento comencé a cubrirme como pude. Con un cuchillo de cocina de aproximadamente 20 centímetros me apuñaló el ojo, en donde me tuvieron que realizar nueve puntos, después me cortó el brazo, el antebrazo, en el cuello y en el pecho”, relató.

Carmona pudo huir del lugar y llegó hasta un control policial, donde se solicitó la presencia de una ambulancia que nunca llegó. Por eso fue trasladado en un vehículo particular y al llegar al sanatorio se desvaneció por la pérdida de sangre.

Tras el ataque, la herida provocada en su ojo compromete seriamente la posibilidad de volver a conducir de forma profesional, a la vez que su familia le pidió que dejara de trabajar en el taxi: “El problema de la visión me lo complica aún más. No sé cómo vamos a salir adelante”, detalló.

Medida de fuerza

El ataque a Alejandro Carmona se suma a una seguidilla de atracos que los taxistas vienen sufriendo en San Luis desde hacer varios días. El violento asalto al conductor mendocino fue la gota que colmó el vaso y trabajadores autoconvocados se concentrarán el próximo 14 de enero a las 10 en la ex Estación de Trenes, para exigir mayor seguridad.