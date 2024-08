Apareció el nene que era buscado hace 12 días en Córdoba: su papá lo entregó a la Policía

Luego de varios días de intensa búsqueda, apareció esta tarde el nene de 9 años cuyo paradero se desconocía desde el 28 de julio en Córdoba. Según informaron medios locales, el hombre -de nacionalidad canadiense- se presentó junto al chico en la Jefatura de Policía en buenas condiciones.

Acto seguido, desde esa sede policial, un móvil de la fuerza trasladó al nene hasta la fiscalía de Guillermo González, quien está al frente de la causa, para poder ponerse en contacto con él y constatar su buen estado de salud. Ahora, la investigación deberá evaluar si efectivamente Benjamín William Laskey se encontraba con el padre; en caso de ser así, cuáles fueron los motivos de su ausencia o si hubo algún tercero que cometió algún tipo de irregularidad.

Córdoba. Benjamín William Laskey, el nene buscado (Ministerio Público Fiscal).

La crónica del hecho en Córdoba

Horas antes de que aparezca el menor, su madre Soledad manifestó a TN que los investigadores manejaban la hipótesis del secuestro en manos su propio padre. La sospecha creció luego de que su exmarido le mandara mails informando que se lo llevaría del país. “Los recibimos después de que ya habían desaparecido, por eso pensamos que él puede estar intentando eso”, relató la mujer.

Apareció el niño que era buscado desde el 28 de julio en Córdoba.

Según aseguró, su principal preocupación era que Robert pueda haber sacado a su hijo del país con documentos falsos: “No sabemos qué tipo de documentación fraguada puede haber conseguido, por eso estamos preocupados y tratando de alcanzar todos los niveles, todos los lugares del mundo, para prevenir y encontrarlos donde sea que lleguen”.

Respecto al esquema de visitas que tenían los padres del pequeño, Soledad añadió: “Todo era muy difícil, teníamos un régimen desde hace tres años pero él lo incumplía. Dentro de lo razonable, se resolvía con el Juzgado de Familia, como corresponde. Se demoraba dos o tres días, tenía ese tipo de actitudes, pero nada alarmante a este nivel”.

Apareció el niño que era buscado desde el 28 de julio en Córdoba.

Haciendo referencia a la desaparición, la mujer concluyó: “Él me lo tenía que reintegrar el domingo 28 de julio y no me lo devolvió. Se hizo la denuncia al Juzgado, pero antes que pudieran ordenar la restitución, pasó todo esto, que él avisó que se iba, que desapareció con el niño”.

