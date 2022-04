Anti K y admirador del dictador Videla: quién es el acusado de secuestrar y violar a una joven en Rosario

Gregorio Urraco (57) continúa detenido en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario. Está acusado de haber secuestrado y sometido sexualmente a una joven de 30 años que conoció en un boliche. La víctima fue rescatada gracias a una foto que le envió a una amiga cuando estaba saliendo del local.

Urraco es comerciante y vive en la localidad de Roldán, un pueblo santafesino de 14 mil habitantes ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Según los registros de la AFIP está inscripto como monotributista para “vender cosas muebles”.

Cuando este domingo los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe lo arrestaron en su casa de la calle José Hernández al 500, el acusado negó conocer a la joven con la que se había sacado una foto en la Cantina La Cautiva de Rosario, cuando en realidad ella se encontraba en su casa contra su voluntad.

La detención de Urraco despertó una fuerte conmoción en un pueblo poco acostumbrado a un hecho de estas características. Según fuentes del caso, el presunto secuestrador vive solo, es divorciado, tiene un hijo y cuatro nietas.

La foto que la víctima se sacó con el acusado en el boliche de Rosario.

El acusado tiene seis perfiles distintos en Facebook

En Facebook aparece con seis perfiles distintos, pero todos con su mismo nombre. En uno de ellos, por ejemplo, figura con residencia en la ciudad rionegrina de Cipolletti. Con más actividad en algunas cuentas que en otras, salta a la vista su identificación con grupos de ultraderecha y una obsesiva militancia anti K en las redes sociales.

Urraco se muestra como un ferviente admirador del dictador Jorge Rafael Videla, reivindica el terrorismo de Estado y forma parte de un grupo cerrado llamado Organización Nacional de Fuerzas Armadas (ONFA). En una de sus publicaciones cita una frase atribuida al dictador Luciano Benjamín Menéndez: “Los militares no estamos presos por las cosas que hicimos mal, sino por las que hicimos bien”.

Muchas de sus expresiones en las redes, además de violentas, son misóginas. “Tendrían que fusilarlas a todas en plena Plaza de mayo. Estas viejas corruptas y asesinas. Vivieron como reinas y son unas lacras”, escribió el acusado en un posteo que acompañó con una foto de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

El acusado, además de replicar noticias falsas, mensajes virales en contra del gobierno nacional y frases de una cuenta a nombre de Jorge Videla, también milita en las redes a favor de Juntos por el Cambio.

Perfiles de Facebook del acusado.

Cronología del caso

Según fuentes policiales, el hombre fue acusado por una joven de 30 años que conoció el viernes pasado en un boliche de Rosario. La víctima aseguró que estaba secuestrada en su casa de Roldán desde hacía dos días contra su voluntad y que había sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades. También dijo que le había pedido a Urraco que la llevara a su casa, pero éste se negó.

Al parecer, la joven pudo comunicarse con su hermana cuando el hombre se fue de la casa para hacer unas compras. Le mandó un mensaje de WhatsApp que decía lo siguiente: “No sé dónde estoy, no me llamen, este hombre no me quiere llevar a Rosario”.

En el boliche, la mujer le pidió al fotógrafo del boliche que los retratara. Su idea era señalarle el nombre y la imagen a una amiga para informarle con quién estaba por si pasaba algo. Al llegar al lugar, la Policía le preguntó al hombre si conocía a la mujer, pero él lo negó. En ese momento, notaron que la mujer estaba dentro.

La fiscal de Delitos Sexuales Noelia Riccardi dispuso que el acusado sea derivado la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), mientras que la víctima fue trasladada a la Comisaria de la Mujer donde prestó su declaración.