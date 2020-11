Una mujer persiguió y le dio una paliza a un hombre que le había arrebatado el teléfono móvil en pleno centro de Mar del Plata.

La joven salía de su trabajo el martes pasado, cuando fue interceptada por el delincuente que la sorprendió y le arrebató el celular, en la zona de San Martín y Mitre.

Ante la impotencia que sintió, la chica comenzó a perseguirlo hasta que, con la ayuda de un grupo de repartidores de delivery que fueron alertados por sus gritos y de una amiga que estaba con su auto cerca, lo alcanzó.

“Hijo de p..., andá a laburar, estoy todo el día encerrada trabajando como para que vos me robés”, expresó la luchadora de jiu-jitsu, tal como se aprecia en el video que circula por las redes sociales.

Finalmente, los efectivos policiales de la comisaría 1 se llevaron al delincuente, según informó el medio local 0223 .

En un audio de WhatsApp que también recorrió las redes sociales se puede oír el relato de la víctima: “En tres segundos, el vaguito vino, me sacó el teléfono y salió corriendo con todo por Mitre y después dobló en Rivadavia. Mi primera reacción fue darme vuelta y correrlo. Había gente que estaba ahí y me pudo ayudar a agarrarlo”.

“Cuando llegué, dejé mis cosas en el auto, me bajé y le di una patada en la cara. Lo recagué a trompadas. Quedó todo ensangrentado. Le dije que me diera el celular. Mi amiga me decía que nos vayamos pero yo lo seguí recagando a trompadas. Le mordí la oreja también. Ese chabón no roba nunca más”, cerró la mujer marplatense sobre el hecho.