Ahora ofrecen $2 millones por datos sobre Abigail Carniel: “No dejaré de buscarla”

La Unidad Fiscal de Homicidios solicitó al Gobierno nacional que aumente a 2 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos sobre Abigail Carniel, la chica de 18 años desaparecida en Las Heras en abril del año pasado.

A casi un año del hecho, el ministerio que comanda Aníbal Fernández accedió al pedido y duplicó la cifra ofrecida, ya que en junio del año pasado había ofrecido una recompensa de un millón de pesos. Además sigue vigente la recompensa de 550.000 pesos que ofreció el Ministerio de Seguridad de Mendoza en octubre del año anterior. Así, la recompensa total es de $2.550.000.

Según consignó ayer el Boletín Oficial de la Nación, el dinero está destinado a “aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Abigail Alexandra Pedrona Carniel, nacida el 16 de enero de 2003, quien fue vista por última vez en el barrio Sargento Cabral de Las Heras la noche del jueves 15 de abril de 2021.

Además, “las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al número telefónico de acceso rápido 134″.

“Ha sido un año oscuro, de dolor, de ausencia. El peor año de mi vida”. Con estas palabras, quebrada de dolor a casi un año de la desaparición de su hija Abigaíl, Verónica Carniel convocó a una marcha que tendrá lugar el próximo viernes 15 de abril desde la plaza Independencia, en Ciudad.

Abigaíl salió del asentamiento 12 de Mayo, en Las Heras, el 13 de abril de 2021. Dos días después, la vieron por última vez. Desde entonces, dijo, no hubo pistas firmes ni un trabajo riguroso por parte de la Justicia. “Convocamos a la marcha por Abigaíl, para que aparezca como sea. Si me arruinaron la vida para siempre, entonces quiero saber dónde se encuentra su cuerpo para poder llorarla”, reflexionó Verónica, en diálogo con Los Andes.

Transcurrieron casi 365 días y los únicos detenidos están presos por otra causa, recordó la madre. “La incertidumbre es muy terrible, el no saber dónde está ni qué sucedió. Me derrumba la falta de empatía de mucha gente que sabe pero tiene miedo, además de personas cómplices y sin compromiso”, agregó.

La mujer, que además tiene otros hijos, apuntó contra la Justicia y el fiscal del caso. “Dice que hace y no hace nada. Toma testimoniales inútiles que no sirven para nada. La Justicia dejó libre a los imputados, dos de los cuales están presos por otras causas. Pero al más responsable, al que supuestamente vieron con mi hija comprando algo en un local, lo liberaron y vive su vida con total impunidad. Todos saben que es un asesino. Inadmisible”, disparó.

Búsqueda incansable

Verónica advirtió que no dejará de buscar a su hija. “Hasta que aparezca, cueste lo que cueste, no voy a dejar de luchar ni de pedir justicia. No bajaré los brazos aunque sé que me estoy metiendo en un mundo peligroso. No me interesa, quiero que los culpables paguen por lo que han hecho”, aseguró.

“Convoco a quienes deseen acompañarme, a la muchísima gente que siempre estuvo de nuestro lado, no me dejen sola. Que se escuche bien el pedido de justicia por Abigaíl”, agregó, para continuar: “La Justicia se nos ríe en la cara y poco le importa el dolor de una familia”.

Durante todo este tiempo, Verónica fue apoyada por distintas agrupaciones, amigos, vecinos, familiares. “Por ejemplo, chicas autoconvocadas y muchas organizaciones feministas, además de tías, abuelas, hermanas, primas. Mujeres y hombres que empatizan con la causa”, subrayó.

No es la primera vez que la mamá de la joven hace un llamado desesperado. En septiembre, también en diálogo con este diario, brindó un mensaje desgarrador: “Con el alma en la mano y el corazón destrozado pido ayuda para encontrar a mi hija”.

Y agregó, en esa misma ocasión, algo que ahora vuelve a reclamar: “A la gente del barrio Sargento Cabral, donde fue vista por última vez, le ruego que hable, que me diga qué pasó. Apelo a la información que pueda ser útil para terminar con esta agonía sin fin”.

Aquel día de abril, la joven había discutido con su mamá y, luego de reconciliarse, le pidió 200 pesos y partió rumbo a la casa de su amiga Nené. Salió con lo puesto.

Dos días más tarde, al regreso de un bar céntrico junto a Nené -una mujer mucho mayor que Abigail- en un micro de la línea 353 decidió bajar antes de tiempo y empezó a caminar por el barrio Sargento Cabral. Su amiga siguió rumbo a su casa. Al menos eso es lo que se dejó escrito en la denuncia presentada ante la Oficina Fiscal 5 de Las Heras. Desde entonces, pese a la investigación, el paradero es un misterio.

“No sé qué pasó con las escuchas de las que se hablaron entre uno de los implicados con su novia. Sólo sé que hubo tres detenidos y luego desvinculados. Y mi hija no aparece”, disparó Verónica. Así se refirió a Matías Díaz, Martín Márquez y Vicente Chumacero, los tres imputados. Tras revocarse las prisiones preventivas, los dos primeros siguieron presos pero por otras causas.

Márquez es quien en las escuchas hablaba con su novia hasta que ella le adjudicó el crimen. Aquel diálogo llegó a la fiscalía de Homicidios, en donde entendieron que Díaz había dado la orden de que mataran a la víctima y que quien se encargó de eso fue Chumacero, presuntamente por motivos vinculados a las drogas.

El 16 de enero pasado fue el cumpleaños número de 19 de Abigaíl. “Ese día fue tan doloroso que me cuesta describirlo. Me acosté llorando y me levanté igual, hecha pedazos. Lo sobrellevé como pude gracias a la gente que me acompañó ese día y por mis otros hijos”, concluyó la madre de la adolescente desaparecida.