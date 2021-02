Ahora investigan un homicidio en Rivadavia: tenía Covid-19 pero murió por un golpe en la cabeza

El paso de las horas “transformó” en un homicidio la investigación por la muerte de Ariel Alberto Molina (29), un joven que dejó de existir el último lunes. La Justicia trataba de determinar si el desenlace había sido provocado por el coronavirus o por una riña en la que había participado en Rivadavia.

El adelanto de la autopsia reveló un traumatismo de cráneo como causa del deceso, por lo que la Policía busca al agresor para detenerlo e imputarlo.

El hecho se conoció el martes pasado, luego de que la víctima, alias “Cabrita”, falleciera la noche anterior en el hospital Central. Allí había llegado derivado del Saporiti, el nosocomio rivadaviense, donde los médicos le habían diagnosticado “trastorno de conciencia”. Los profesionales de la salud no lo vieron en buenas condiciones y decidieron trasladarlo a la capital mendocina.

La internación de Molina fue breve y murió, aunque rápidamente no se pudo establecer el motivo. Tenía Covid-19 -creen que se contagió en algunos de los hospitales- y esta enfermedad era una de las hipótesis para explicar su final.

Sin embargo, los pesquisas también sabían que el muchacho había tenido una pelea y había sido atacado, por lo que no descartaban una muerte violenta. Esta posibilidad, en principio, no cerraba ya que no presentaba heridas importantes o traumatismos visibles, más allá de un corte en la boca.

Lo concreto es que se le dio intervención a la fiscalía de Rivadavia y ayer el fiscal Carlos Giuliani recibió un adelanto de la necropsia. La misma indica que el joven perdió la vida por un traumatismo encéfalo craneano. Ante esto, el funcionario judicial entendió que está frente a un posible crimen.

Una vez que los investigadores cuenten con los detalles de los peritos forenses y los estudios completos podrán establecer si este hombre fue golpeado en la cabeza con algún elemento contundente o si la lesión fatal se produjo al caer y dar contra el asfalto. Estos puntos serán claves para terminar de definir la calificación del hecho y saber ante qué clase de homicidio están.

Pelea de amigos

La investigación debe retrotraerse al sábado pasado, cuando una persona se encontró con dos conocidos que estaban agarrándose a trompadas en calle Baldo al 100. Los protagonistas de la riña estaban en estado de ebriedad y, ante la intervención del tercero, uno de ellos se fue del lugar, mientras que Molina quedó sin reacción.

El hombre que frenó la pelea llevó a “Cabrita” a la casa de su hermana, donde minutos después llegó el padre. El señor lo higienizó y lo acostó para que durmiera algunas horas. La preocupación comenzó cuando fueron a despertarlo pero advirtieron que el joven no volvía en sí.

Ante esta situación, lo llevaron de urgencia a la guardia del hospital, donde recibió las atenciones y luego la derivación, aunque Ariel nunca más volvió a despertar tras estar en un estado de coma. Confirmada la peor noticia, sus parientes decidieron hacer la donación de sus órganos.

Respecto del amigo con el que la víctima peleó -el acusado en la causa- está identificado y será imputado tras su detención.

En tanto que el testigo presencial declaró y explicó que no le dio aviso inmediato a la Policía porque no percibió que la riña fuera tan violenta como para que uno de ellos termina muerto.

Desde el lado de la familia de Molina sostienen que horas antes del enfrentamiento él había estado en un club tomando bebidas alcohólicas y que, al salir, tuvo el altercado con el sospechoso. Públicamente le pidieron a los vecinos de la calle Baldo que vayan a dar su testimonial si es que pudieron ver algo del episodio.