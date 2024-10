Acusan a una mujer de vender a su hija de 16 años a un comerciante para comprarse una casilla

Una mujer de 47 años acusada de vender a su hija de 16 con la complicidad de su pareja fue detenida en las últimas horas, así como el “comprador” de 57 años, un correntino de nombre Walter C., dueño de un almacén. La mujer y su novio fueron arrestados en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, acusados de esta aberrante acusación. El pago por la venta de su hija, afirmaron fuentes ligadas al caso, sería una casilla ubicada en esa localidad.

La pareja y el “comprador” fueron detenidos tras una investigación del fiscal federal de Paso de Los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. La víctima fue rescatada.

El hecho fue denunciado por una mujer de manera telefónica el pasado 2 de octubre, informa el sitio Infobae. Fuentes judiciales comenzaron entonces una investigación en Concordia que puso en alerta a las autoridades entrerrianas competentes. La mujer, hasta entonces amiga de la madre de la joven, sostuvo que inclusive el padrastro regresó a buscarla luego de un tiempo para llevársela nuevamente.

Cuando la mujer le preguntó a su amiga por su hija, la respuesta la dejó perpleja, a raíz de lo cual hizo la denuncia: “Se juntó con un viejo, hice un negocio con él, me dijo que le deje la guaina y él me iba a comprar una casilla en Concordia; prefiero que esté allá antes que ande acá en la calle, porque él tiene un almacén y la tiene como una reina, le compra de todo. Igualmente, él me va a pasar plata para los pasajes cuando yo quiera ir; ahora me va a hacer un giro para que me alquile algo porque tengo problemas con mi mamá, hasta que me compre la casilla”, le dijo la madre a su amiga.

Al tratarse de un posible delito de trata intervino el Juzgado Federal de Paso de Los Libres y la Fiscalía Federal. También un Equipo de Investigaciones contra la Trata de Personas, quienes realizaron tareas de seguimiento y de campo para establecer que la chica estaba en el almacén y establecer en qué condiciones.

Una mujer y su novio fueron arrestados por vender a la hija de ella.

Los gendarmes del Escuadrón Nº7 Paso de Los Libres hallaron en un allanamiento a la joven de 16 años y rescataron además a otras dos chicas, de 16 y 17 años. La menor que fue entregada por su madre quedó al cuidado de la jueza de familia Marta Ruth Legarreta.

El Juzgado Federal de Concordia, bajo la dirección de la Dra. Analia Ramponi, gestiona ahora el traslado de la detenida, quien permanecerá a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.