Abogada mendocina pide recuperar a su hija luego de que el padre se la llevara en un horario de visita

Dos abogados mendocinos se encuentran en conflicto desde hace un par de días y la hija de ambos, de apenas 2 años y 11 meses, ha quedado en el medio de la disputa. Mientras la madre, letrada laboral, pide la restitución de la menor, el hombre, penalista involucrado en causas resonantes, solicita un nuevo acuerdo para estar más tiempo con la niña.

El Juzgado de Familia interviene en el caso, con acusaciones cruzadas y hasta con la intervención de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Todo comenzó el pasado lunes cuando el progenitor-se reserva su identidad para no identificar a la niña-, fue a la casa de su ex pareja y retiró a la pequeña a las 18, tal como los establece el régimen de visitas. Debían volver a las 21, pero no lo hicieron.

“Desapareció, no regresó. Fue la abuela a su casa a buscarlos y no estaban, tampoco contestaban el teléfono”, explicó Juan Manuel Rodríguez, el abogado de la mamá.

“Fuimos a la Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz a hacer una denuncia por averiguación paradero, que quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos, quien nos dio toda su colaboración. El ayudante fiscal se comunica con el padre y le dice que la nena está con él pero que se ha ido a Tupungato. Le solicitaron hacer una videollamada para constatar cómo estaba la menor, y sólo hizo sólo una llamada. Se comprometió a llevarla el martes a las 7 a la fiscalía y no se presentó”, agregó Rodríguez.

El conflicto se desató porque el lunes a las 20, al padre de la nena le comunicaron una prohibición de acercamiento a su ex por “situaciones violentas”, según la denunciante. Noelia Villemur.

“La fiscal ordenó que se buscara a la menor en Tupungato, pero su padre declaró un domicilio falso. Sí compareció en la Comisaría 20 y en el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), donde constataron que la niña estaba bien”, aseguró el doctor Rodríguez.

“Concluyó la averiguación paradero y se abrió una causa por impedimento de contacto con su madre. Él pide el levantamiento de la medida de restricción y creemos que está usando a la niña de rehén. Nosotros hablamos con su abogada y quedamos en que la traía hoy-por el miércoles- a las 11 y no sucedió”. añadió.

Villemur, la mamá, está pasando horas de mucha angustia y ruega reencontrarse con su hija de forma urgente. Entre otras cosas, le preocupa que la chiquita ha tenido que interrumpir un tratamiento médico.

“Es una situación lamentable y complicada, y eso que nosotros contamos con herramientas y recursos porque somos abogados y conocemos; no quiero imaginarme lo que sufre la gente que no tiene estas posibilidades y pasa por lo mismo”, cerró su representante legal.

La respuesta

El abogado denunciado también habló con Los Andes y dio su parecer con respecto a lo que sucede.

“Soy un padre presente y siempre le he pedido más tiempo con mi hija y no me lo da; tampoco me da las razones de por qué no. Yo ahora tengo prohibición de acercamiento al domicilio, por eso no podía llevar a la nena de vuelta y tampoco podría volver a buscarla”, señaló.

“He tratado de poner un régimen de comunicación razonable y ampliar las visitas, y ella no da el brazo a torcer. Busca criminalizarme sin fundamentos y separarme de mi hija, pero no se lo voy a permitir. Puedo mostrar los mensajes para probar que nunca tuve un trato violento”.

El acusado aclaró que él también realizó su denuncia. “Denuncié a la abuela por tentativa de sustracción de menores en la vía pública. Me la quiso sacar a la fuerza”.

“Estoy citado en la fiscalía para realizar un convenio, aunque ellos no aceptan. No quiero que crezca sin el padre, simplemente estoy velando por los intereses de mi hija”:

Por último, el abogado penalista marcó su postura: “La voy a entregar cuando las autoridades me garanticen que no voy a perder el contacto con ella. Vamos a litigar esto; sé cómo son los tiempos de la Justicia y son casos que demoran mucho, yo no voy a permitir que mi hija esté sin el padre. Y desde ya que también tiene que estar con su madre”.