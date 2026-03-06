Pampita se sumaría a la TV Pública y Yanina Latorre reveló los números de su millonario contrato

La presentadora y modelo Carolina “Pampita” Ardohain tendría todo listo para arrancar un nuevo ciclo de entrevistas en la TV Pública .

Así lo reveló la conductora Yanina Latorre , quien indicó que Ardohain cobraría 25 millones de pesos por la realización de cuatro programas.

La revelación se dio durante el programa Sálvese quien pueda (SQP ), donde Latorre brindó detalles sobre el supuesto acuerdo.

“Por cuatro días de trabajo le van a pagar con nuestros impuestos 25 millones de pesos”, sostuvo la conductora al referirse al contrato que, según indicó, tendría la modelo con el canal estatal.

De acuerdo con lo señalado en el programa, el ciclo sería un formato de entrevistas que se grabaría en una cantidad reducida de jornadas, lo que generó comentarios y debate dentro del panel televisivo.

El gobierno le va a pagar 25 millones de pesos a Pampita por cuatro días de laburo mientras a los discapacitados les dice que no hay plata. Es tan obsceno y desubicado que hasta a Yanina Latorre le parece un escándalo. pic.twitter.com/bT6qaVFSHi

Las declaraciones de Latorre, a las cuales tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios discutieron tanto el monto mencionado como la posibilidad de que “Pampita” encabece un proyecto televisivo dentro de la señal pública.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de la TV Pública ni de Ardohain sobre la realización del programa ni sobre las cifras mencionadas durante la emisión televisiva.