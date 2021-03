Una Fiesta especial

Me encontré en la calle con un señor que me dijo “talento” y yo se lo agradecí pero él me dijo: “Ta lento, podría ir un poco más rápido”. Y me puse a pensar en el talento de los mendocinos y la verdad es que me encontré con ejemplares que bien podríamos tener en una vidriera de cristal con adornos de colores porque Mendoza tiene talento para tirar para arriba y agarrarlo cuando viene bajando.

En todas las ramas del arte, que muchas son, uno va a encontrar siempre a varios mendocinos destacados. Y esto nos hace crecer como provincia, nos pone en la consideración de todos con ojos de asombro. Es bueno, es notablemente bueno.

Ahora nos encontramos con una novedad, con una realización que exige un poder de adaptación enorme: meter la Fiesta de la Vendimia, que se hace en un escenario de 60 metros, de boca adentro de una pantalla. No es fácil la tenida y estamos esperando los resultados.

Pero con los talentos que tenemos seguramente el producto ha de ser bueno. Ya me estoy jugando mis buenos porotos al éxito de la producción y no temo perder ninguno.

Se han juntado artistas, bailarines, escenógrafos, personal que domina las artes audiovisuales para hacer un producto que homenajee a la tierra, que no es otro su cometido.

Cuesta reemplazar lo que tuvimos siempre: que la Vía Blanca, que el Carrusel, que la fiesta en el teatro griego, que la elección de la Reina, que los fuegos artificiales y todo el color y el calor que se vuelca en nuestras calles para estas celebraciones. Cuesta. Pero algo hay que intentar para que la agenda no quede en blanco. Entonces se hizo una película en reemplazo. Y está bien, siempre pensé que la Fiesta de la Vendimia debiera tener una película que la describa, que la extienda, que la haga de todos.

Vamos a cambiar la fórmula: a todos aquellos que acostumbraban a ir al Frank Romero Day ahora le vamos a llevar la Vendimia a casa. No deja de ser una comodidad.

El virus cambió todo, también la forma de hacer la Fiesta, pero la vamos a hacer igual porque en la esencia nada ha cambiado. Ahí andan las cosechadoras y cosechadores dándole vuelta a las hileras, recogiendo el fruto de la tierra y hay que celebrar la llegada del vino nuevo.

Por eso hablaba del talento. Porque se va a producir un hecho novedoso y para concretarlo se han convocado a todos aquellos que saben de la Fiesta, que la han hecho, que la han tenido entre sus manos, que saben qué darle al público para que se sienta identificado.

Son muchos los talentos que se han agrupado para hacer esta edición especial y, seguramente, el resultado llamará a nuestro asombro. Brindo por anticipado porque se mantenga la costumbre, porque el 2021 no quede con un marzo sin celebraciones, por las ganas que seguramente le han puesto para representarnos.

Con tanta solvencia el resultado no puede ser malo. Es una novedad, como dijimos, la primera vez que la Fiesta de la Vendimia se realiza para las pantallas chicas. Esperamos con la ilusión intacta y con la esperanza de fiesta.