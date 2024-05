Una actividad que crece pero requiere más inversiones y tecnología

Es imposible no notar el avance que ha tenido la ganadería en Mendoza en los últimos diez años. Antes limitada a la zona sur de la provincia, en la actualidad ha experimentado cambios significativos gracias a la incorporación de tecnología y genética de la mano de productores dispuestos a invertir y arriesgar. Ahora es una actividad prometedora que puede impulsar zonas no aptas para la agricultura tradicional, generando un círculo virtuoso no solo económico, sino también social.

Sin embargo, existen diversos desafíos que limitan su crecimiento y potencial, como plantean los referentes en este especial de Ganadería de Los Andes. Los productores ganaderos han expresado su preocupación por la infraestructura, específicamente en lo que respecta a las rutas y caminos que conectan los campos ganaderos con los centros urbanos. La necesidad de mejorar estos caminos es urgente para facilitar la salida de los animales, el transporte de insumos y el desempeño de las actividades diarias en los campos. Si no se abordan estos problemas, desde el sector advierten que el desarrollo de la ganadería seguirá siendo limitado.

Como en toda actividad humana, el agua es fundamental. La inversión en infraestructura de acueductos, como Bowen Canalejas y Monte Comán-La Horqueta, es crucial para mejorar la productividad de los campos de secano y aumentar la producción ganadera.

En tiempos de internet e inteligencia artificial, llama la atención que los productores tengan que reclamar la falta de cobertura de comunicación como un obstáculo crítico en áreas ganaderas. “Mejorar la cobertura telefónica en las rutas 188 y 143, así como en los campos y parajes, es necesario para incrementar la eficiencia y la calidad de vida en las zonas rurales, además de reducir el riesgo de accidentes y pérdidas humanas”, advirtieron.

También, se estimó que la investigación y mejora de pasturas autóctonas es otro aspecto que merece atención. “Es necesario que se establezcan convenios entre INTA, productores y empresas semilleras para impulsar la multiplicación de especies nativas, lo que mejorará la calidad de los campos”.

Con un gran potencial para crecer y crear no solo puestos de trabajo, sino también arraigo en zonas rurales, el sector ganadero debería lograr superar las limitantes.