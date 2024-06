Un viaje por Silicon Valley: los planes de las grandes tecnológicas para IA

La gran conclusión que saqué del viaje es que la IA está en todas partes y se aplica en todas las industrias. Y, algo que muchas veces pasa desapercibido, es que los servicios de IA en la nube están disponibles casi gratuitamente y no muchas empresas los aprovechan. Otro concepto que me quedó del viaje es entender que la IA no va a quitar empleos; más bien, perderán su empleo quienes no utilicen la IA.