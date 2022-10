Un plan de obras que ya tiene planteos y los mensajes de una encuesta

El gobierno de Suárez logró avanzar en la Legislatura con su propuesta de reforma en el funcionamiento de la Suprema Corte. Se sabía que era una especie de trámite, luego del trabajoso acuerdo logrado con los jueces supremos una semana antes y luego avalado por amplia mayoría en la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Falta en los próximos días que el Senado le dé la sanción final a la propuesta.

Como ya se ha dicho, políticamente habrá que ver con el tiempo cómo cicatrizan heridas que produjo en el Gobierno la actitud no contemplativa de los socios políticos de la coalición Cambia Mendoza, en especial por el lado de Pro. Con De Marchi a la cabeza el macrismo provincial exigió una apertura de negociaciones y diálogo. Ese fue el mayor logro para el diputado nacional y los suyos, más allá del contenido expreso de la propuesta que se hizo a través del diputado Cairo.

Pese a la amplia mayoría que permitió la aprobación inicial del tema, no pasaron inadvertidos los tres únicos votos en contra que hubo en sesión. Se sabía, como lo hizo en la comisión de Legislación, que la demócrata Mercedes Llano votaría en contra por las disidencias de su partido con la reforma propuesta, haciendo énfasis en “la cooptación política de la Corte” de radicales y peronistas a lo largo de estos casi 40 años de democracia.

Mientras tanto, el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, al no acompañar el acuerdo mayoritario tomó prudente distancia de ambos frentes dominantes en la Legislatura, más allá del acuerdo logrado con la Corte.

Sus argumentos interesaban porque no integra la comisión que se ocupó del proyecto. Fugazzotto entendía que no era necesaria una ley para la modificación que impulsó el Ejecutivo, sino cambios en el reglamento interno de la Justicia. Y objetó, entre otros aspectos, que sean competencia originaria de la Suprema Corte todos los casos de índole administrativa de la provincia. Y también, como el PD, reprocha que radicales y justicialistas tengan jueces de la Corte identificados políticamente.

Pero, lo más llamativo fue el voto en contra de José Luis Ramón, que con Protectora integra el Frente de Todos. Más allá de no compartir el proyecto que planteó el Gobierno, hay rumores de una relación no del todo cordial con el peronismo en general. Por eso hay quienes sostienen que lo que expresó, más que nada, es una disidencia interna. Tal vez en otras circunstancias el hombre de la frazada podría haber salvado sus propias diferencias para acompañar a la mayoría.

Además, la apuesta política de Ramón está muy alineada con lo que haga Sergio Massa en materia económica. Tuvieron buen trato en el Congreso y por ello el mendocino fue gustoso aliado en más de una propuesta movilizada por el gobierno nacional. Si esa cercanía con el actual ministro de Economía se mantiene, hay quienes sugieren que puede ser él, por su carisma, uno de los nuevos armadores del massismo en nuestra provincia.

Ahora, los números

Superada la discusión por la Justicia, el Ejecutivo se lanza a buscar la aprobación del presupuesto provincial del año próximo sin hablar de roll over de la deuda provincial, pero planteando una fuerte apuesta en obras públicas, para lo que necesita aval legislativo para la toma de créditos.

El Gobernador se reunió en la semana con los intendentes del Gran Mendoza para explicarles el plan hídrico que pretende poner en marcha. Entre los jefes departamentales había, obviamente, dos peronistas, Stevanato y Righi, de buen diálogo en general. Sin embargo, probablemente palpitando que el justicialismo plantearía en la Legislatura un debate intenso prefirieron ser cautos y no comprometerse con la ejecución del proyecto de Suárez. Sintetizaron que hay más ideas que un plan de obras hídricas propiamente dicho. Tema a consensuar, indudablemente.

Y el pálpito que tenían los dialoguistas jefes comunales se cumplió. El peronismo legislativo ya salió a marcarle la cancha al Gobierno poniendo en la mira el esquema crediticio que se pide para encarar el plan de obras.

Como se informó en la edición de ayer de Los Andes, sigue preocupando a la oposición la deuda de la Provincia y lo que habitualmente se denomina subejecución de obras públicas presupuestadas.

En el Frente de Todos eligen sus argumentos para volver a discutir con el oficialismo. “Subejecutan presupuesto de obras, ponen obras que no hacen y tienen deuda que no toman porque no hay mercado. Presentan ideas, no planes. No explican como corresponde y nos enteramos de sus propuestas por los medios. Es muy difícil que algo pueda salir así”, argumentaron desde uno de los bloques del PJ. Todos aseguran que llegan días de debate muy fuerte antes de que el paquete presupuestario llegue al recinto de sesiones.

Una posición otra vez monolítica para complicar las aspiraciones del Gobierno, ya que sin los votos del justicialismo Cambia Mendoza no obtiene los dos tercios que requiere la apuesta crediticia que pretende Suárez para su paquete de obras. A priori, un escenario similar al de los anteriores pedidos de roll over de la deuda, también necesitados de una mayoría especial.

La Legislatura pasó a ser el bastión de resistencia opositora de un PJ con diferencias internas en cuanto a su organización y conducción, además de llevar la pesada carga que significa la crisis económica y social nacional. Las perspectivas electorales para el año próximo siguen siendo desalentadoras para el peronismo mendocino.

Y si de elecciones se trata, a poco menos de un año de las generales provinciales aparecen números que ratifican el liderazgo de la coalición gobernante y mueven a diversas interpretaciones sobre el movimiento de piezas en el tablero electoral.

La encuesta que dio a conocer la consultora Reale Dalla Torre en la semana no sólo ratifica la amplia ventaja con que seguiría contando el oficialismo provincial; también deja margen para varias lecturas en lo referido a las candidaturas que deberá definir el oficialismo de cara al proceso electoral 2023.

Según la encuestadora de mayor confianza del Gobierno, el tándem Suárez-Cornejo sigue ostentando la mejor imagen entre los mendocinos, con porcentajes cercanos al 50% en ambos casos. Algo similar ocurre con la consulta sobre credibilidad.

También rescata la encuesta de Reale Dalla Torre una elevada consideración de la gente con la gestión de Suárez, como también del dirigente que apoye el gobernador para sucederlo a partir de diciembre del año próximo.

Y es en este punto donde la encuesta invita a conjeturar. Se plantean dos escenarios posibles. Si el candidato a gobernador fuese Alfredo Cornejo la intención de voto llega al 47%. Sin Cornejo, los porcentajes bajan notablemente y se posiciona el intendente Ulpiano Suárez, superando con buen margen a De Marchi y Anabel Fernández Sagasti, además de a otros postulantes, entre ellos Adolfo Bermejo, que en el primer escenario se ubica segundo pero muy lejos.

Con Cornejo sin definir qué hacer electoralmente el año próximo (siguen sosteniendo a su alrededor que por ahora apuesta a lo nacional), se puede interpretar que la encuesta transmite una suerte de invitación (o mensaje) de Suárez para que se decida y sea su candidato a sucederlo. Y si no lo fuese, su sucesor en la comuna capitalina puede estar llamado a ser, también, quien juegue por Cambia Mendoza para llegar a la Casa de Gobierno. Es decir, Suárez se juega por Cornejo, pero no por un cornejista si el senador nacional no acepta volver a la provincia.