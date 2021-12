Sobre las palabras que usamos

Aguaviva

En la Argentina, en lugar de medusa, se usa más el sustantivo femenino aguaviva. Hoy se prefiere escribirla en una sola palabra, pero también es correcto agua viva. El plural de ambas formas es aguavivas y aguas vivas. Su diminutivo, aguavivita y agüita vivita.

Covid-19

El género de Covid-19 es el femenino (la Covid-19); si se despliega el acrónimo: «Corona Virus Disease», se advierte que el género proviene de la palabra inglesa disease ‘enfermedad’. No obstante, como también se asocia la palabra con el género masculino de coronavirus, puede decirse el Covid-19.

Década

Este sustantivo femenino denota ‘período de diez días’, poco usado con este significado (La primera década de este mes ha sido lluviosa); ‘decenio o período de diez años’ (Estudiamos este tema durante una década); ‘período de diez años referido a las decenas de un siglo’ (Estamos en la segunda década del siglo XXI);’serie de diez’ (Las décadas de Tito Livio). Es palabra esdrújula. Se considera incorrecto su uso en los siguientes sintagmas: *en la década de los años 1990; *en la década de 1990; *en la década del ‘90; *en la década de los 90′s (escritos con apóstrofo); *en la década de los 90s; *en la década del noventa; *en la década de los 90 o *en la década de los años 90. El sintagma correcto es en la década de los noventa (no se escribe el número arábigo porque no se indica con exactitud el año). No debe usarse el apóstrofo porque se comete un anglicismo ortográfico. Decir *en la década de los años 90 es incurrir en un pleonasmo, pues década significa ‘diez años’. Para precisar que se hace referencia a 1990 y no a 1890, debe decirse en la década de los noventa, del siglo XX. Si el año indicado es 1590, en la década de los noventa, del siglo XVI. Recuérdese que cada década de un siglo comienza en un año que termina en 1 y concluye en un año que termina en 0. El siglo XVII comenzó en 1601, por lo tanto, la primera década se extendió desde 1601 hasta 1610. El siglo XXI comenzó en 2001, por lo tanto, la primera década se extendió desde 2001 hasta 2010; la segunda o década de los diez se extiende desde 2011 hasta 2020; la tercera o década de los veinte, desde 2021 hasta 2030; la cuarta o década de los treinta, desde 2031 hasta 2040.

El

El artículo femenino el del español antiguo deriva del pronombre demostrativo latino illa (illa aqua > ela agua > el(a) agua > el agua). La a entre paréntesis revela que tendía a perder esa vocal ante palabras que empezaban con a (en un principio, tónica, como en el ejemplo expuesto, o átona: el(a) arena). Se combina solo con sustantivos femeninos que comienzan con a o con ha tónicas (el ala, el alma, el hacha, el hada, el hambre, el ansia, el área). Comenzó a usarse en el siglo XVIII. Debe decirse el agua, pero la agüita; el ala, pero la alita; el alma, pero la almita; el hacha, pero la hachita, pues, en los diminutivos, la a inicial deja de ser tónica. Si a esos sustantivos sigue un adjetivo, este adopta el género femenino del sustantivo con a o con ha tónicas: el arma antigua, un arma antigua, algún arma antigua, ningún arma antigua; el hacha herrumbrosa, un hacha herrumbrosa, algún hacha herrumbrosa, ningún hacha herrumbrosa. Adviértase que un, algún y ningún se mantienen por tradición delante de esta clase de sustantivos: un alma, algún alma, ningún alma, pero no son erróneos los sintagmas una alma, alguna alma, ninguna alma. En plural: las armas antiguas, unas armas antiguas, algunas armas antiguas, ningunas armas antiguas; las hachas herrumbrosas, unas hachas herrumbrosas, algunas hachas herrumbrosas, ningunas hachas herrumbrosas. Pero si a esos sustantivos se antepone un adjetivo, se usa la: la antigua arma, la herrumbrosa hacha. El uso de el ante adjetivos que comienzan con a tónica (el alta honra, el ancha casa) se documenta, aunque ya esporádicamente, hasta fines del siglo XIX. El uso actual es el siguiente: la alta honra, la ancha casa.

Son incorrectos los siguientes sintagmas: este arma, ese aula, aquel ancla, mucho hambre, otro área, todo el agua. Son correctos: esta arma, esa aula, aquella ancla, mucha hambre, otra área, toda el agua.

Debe decirse la a, la alfa y la hache porque se sobrentiende el sustantivo letra: la (letra) a, la (letra) alfa y la (letra) hache.

No deben modificar el artículo la los sustantivos femeninos que comienzan con a tónica y que sirven para designar a personas de ambos sexos: la ácrata, la árabe, la árbitra. En género masculino: el ácrata, el árabe, el árbitro.

Se usa la y no el ante nombres propios de mujer que comienzan con a tónica en oraciones como la siguiente: La Ángela de la que te hablé nació en Mendoza.