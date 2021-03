Señores funcionarios, a trabajar por favor

Estoy horrorizada con este último caso de la niña extraviada y que gracias a Dios apareció viva. Siempre tiene que pasar algo grave para que queden al descubierto situaciones graves de la población. Con la aparición de la pandemia se supo que gran cantidad de personas trabajan en negro. Con las grandes lluvias se sabe de zonas que no tienen cloacas, ni asfalto, ni agua.

Hay miles de personas que viven en la indigencia bajo puentes y nylon invierno y verano. Miles de niños que no concurren a la escuela, que viven hacinados. Dejen de justificar lo injustificable; pónganse a trabajar señores funcionarios y renuncien a los regalos y prebendas. Basta de justificaciones, robos y de mirar para otro lado. Para ser honesta este problema no es de este gobierno, es de todos los gobiernos, que solo quieren enriquecerse y en pocos años son millonarios. Soy docente orgullosa de ser de padres agricultores que sólo me enseñaron honestidad y trabajo, nunca amiga del poder. Rezo por esa chiquita, ya que no es solución comer en un merendero y separarla de su grupo familiar.