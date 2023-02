Se nos meten por el fondo

Con ésto del reconocimiento de tierras a los pueblos originarios, hace unos días se me ocurrió algo.

Mi abuelo era egipcio. ¿Qué pasaría si reclamo al gobierno de Egipto, por mis derechos ancestrales, que me den algo? Aunque sea la biblioteca de Alejandría que, aún cuando quemada por Julio César, sus terrenos han de tener algún valor. No creo que prospere el pedido. Ante el pecado de pedir, está la virtud de no dar.

Nuestro gobierno nacional tiene el sí fácil. El Boletín Oficial del viernes 27 de enero 2023, publica 2 resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Por ellas, les entregan 21.500 hectáreas del Sur mendocino a 2 comunidades mapuches: Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfu.

No se trata de una casa económica del IPV, nos enajenan 215 km2…Si consideramos que la Ciudad de Mendoza tiene una superficie de 54 km2, les están dando 4 ciudades de Mendoza. ¿Y con qué autoridad puede un funcionario de cuarto nivel disponer sobre la propiedad de un patrimonio de los mendocinos?

Este señor, Alejandro Marmoni, director del INAI, resuelve, en forma inconsulta, sobre el territorio provincial. Confiemos que los huarpes no sigan por este camino, pues el director del INAI nos deja sin Lavalle. Estos inmensos terrenos, se los ha otorgado a dos grupos que ni siquiera tienen personería jurídica, o sea, se los entrega a una estructura inexistente.

No sé si estamos frente a un delito, pero de lo que estoy seguro es que ningún funcionario de cuarto nivel puede, desde su despacho en Buenos Aires, disponer sobre el territorio provincial. Es menester que nuestro Gobernador se pare firmemente frente a esta situación y exija al Presidente que ponga a sus funcionarios “en caja”, que anule esas resoluciones y que sepa que los mendocinos vamos a defender nuestros derechos con todos los medios lícitos a nuestro alcance.

Mendoza no es Neuquén. Ya bastante daño nos hizo el Presidente con su laudo a favor de La Pampa en el litigio por Portezuelo del Viento.

Estamos cansados de estos vapuleos. Mendocinos, se nos meten por el fondo, si no reaccionamos, pronto los tendremos en los dormitorios…