San Juan, con una cosecha más chica, recalienta la discusión por los precios

Esta semana, el Instituto Nacional de Vitivinicultura dio a conocer la estimación de cosecha para la zona norte del país y los datos confirmaron lo que ya se venía hablando. San Juan este año tendría una cosecha 10% menor a la registrada durante 2021. El reporte del INV calcula que se cosecharán en esa provincia 4,8 millones de quintales y con un resultado similar está La Rioja donde se levantarían 587 mil quintales, 9% menos que la vendimia anterior. Las razones de la caída de la producción son variadas y desde el organismo destacaron que “se ha observado una producción heterogénea con un tamaño menor del grano y del racimo, básicamente atadas a las heladas, eventos de granizo, ola de calor con temperaturas máximas por encima de los 40ºC y mínimas de 25ºC y, por último, la falta de agua que sufre la región en general”.

Con estos números en mano, ya se sabe que el stock técnico se reacomodará y con ello el hilo se comienza a tensar. Un análisis realizado en la zona Este por funcionarios del Gobierno de la provincia de Mendoza, sostuvo que hoy, para iniciar las conversaciones, ya se está hablando de un precio de $ 2.500 el quintal de criolla, es decir un 25% por encima de lo que se pagó el año pasado, pero desde el gobierno se cree que ese precio podría subir hasta $ 3.000 el quintal. Ese número, según explicaron, sería el precio para que el productor no pierda dinero en términos reales. Por ahora, no se conoce la estimación de cosecha para Mendoza pero, en el sector, hablan de una caída. Habrá que esperar y ver.

En tanto, Argentina cerró 2021 con exportaciones récord en los vinos fraccionados y, además, mejoras en el precio promedio. A saber: el precio promedio en 2020 fue para los fraccionados de U$S 3,49 el litro, mientras que en 2021 se logró alcanzar U$S 3,70 el litro, un aumento del 6%. Pero si analizamos el precio del granel, pasó de U$S 0,44 a 0,64 el litro lo que implica una suba del 45% en valor promedio del commoditie. Ésa es una buena señal de cara a la cosecha 2022. No obstante, el mercado interno mostró una baja respecto de 2020, pero con números similares a los de 2019. El comportamiento de los despachos durante el primer trimestre puede traer algunas respuestas. De nuevo, habrá que esperar y ver.