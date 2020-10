Retomar las clases cuando la situación sanitaria lo permita

Desde el gobierno escolar y como parte del equipo que conduce la Dirección General de Escuelas entendemos que hay que volver a clases lo antes posible ya que la interrupción de las clases presenciales, en el marco de la emergencia sanitaria, no es conveniente para ningún sector que conformamos el sistema educativo.

Las clases no presenciales se extendiieron en el tiempo, y hoy encuentran a Mendoza en una situación epidemiológica que, en principio, no nos permite volver a las aulas y que estudiantes, docentes y familias se reencuentren de manera presencial.

Durante estos meses, desde la DGE evaluamos cada semana cómo estaba la curva de contagios, su evolución y de esta manera analizar la posibilidad de volver a clases presenciales en determinados sectores.

Mendoza se enmarca dentro de los protocolos sanitarios recién generados por el Consejo Federal de Educación, donde se nos marcan indicadores y nos permite reasignarles a las zonas de la provincia según la situación, niveles altos bajos y medios de posibles contagios.

Dentro de este protocolo observamos la situación de cada escuela. En la medida que el Ministerio de Salud vaya habilitando algunas zonas con la posibilidad de volver a dictar clases presenciales, analizaremos cada escuela que se encuentre en esos sectores junto a los directores y, por supuesto, se consultará a las familias sobre la posibilidad de que puedan volver de modo presencial las actividades escolares, siempre en las zonas que la situación sanitaria lo permita.

Es muy importante que podamos volver a la presencialidad, todos queremos volver a clases, todos queremos retomar la actividad en cada escuela, con los niños, niñas y adolescentes que han tenido su trayectoria escolar más débil o con los que hemos detectado que no tuvieron la posibilidad de acceder a la conectividad.

Es importante destacar que hasta hoy desde el Ministerio de Salud no nos han autorizado a volver en ninguno de los distritos de la provincia y hasta tanto no lo haga no podemos tener clases presenciales.

Las clases continúan de manera no presencial hasta el momento y hay que destacar el gran trabajo que cada docente, directivo y personal de las escuelas están haciendo para que todos los niveles y modalidades educativos sigan garantizando el derecho a educarse y cada estudiante continúe con sus trayectorias escolares.

Desde el gobierno escolar trabajamos permanentemente sobre diferentes acciones que garanticen el hecho educativo y que este ciclo lectivo, que se vio atravesado por una pandemia, no deje sin educación a ningún niño, niña o joven. El equipo de la DGE desde las distintas direcciones de línea analiza, evalúa y reflexiona día a día sobre la situación educativa, buscando las mejores soluciones y llegando a cada familia.

Estamos buscando soluciones y queremos que cada mendocino se sienta tranquilo que entre todos garantizaremos la educación y tomaremos las decisiones acertadas en cuanto a la vuelta a clases presenciales, que por supuesto es lo que todos deseamos que ocurra: volver a habitar aulas, patios y espacios educativos y reencontrarnos con nuestros alumnos, alumnas, maestros, maestras profesores, preceptores y celadores.

*La autora es Subsecretaria de Educación de Mendoza.