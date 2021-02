Relación Mendoza-Chile y Pacífico, más allá del protocolo

La reciente visita oficial del presidente Alberto Fernández a Chile permite reflexionar sobre la relación entre nuestra provincia y el país trasandino, así como sobre la inserción internacional de Mendoza. Por más de una semana, fuimos testigos de los lamentos de los funcionarios provinciales por la omisión de la invitación al gobernador Rodolfo Suárez para ser parte de la comitiva y de un debate infructuoso sobre la cuestión.

Sin embargo, nada se dijo acerca de qué es lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno provincial con Chile. El gobierno de Mendoza debería haber estado presente, no hay dudas. Lo que no está claro es para qué quería participar el gobernador. Desde que asumió no le hemos escuchado planteos acerca de la perspectiva de proyección de la provincia hacia el Pacífico o hacia otras regiones. Su antecesor consintió la decisión del presidente Macri de sacar de agenda el proyecto del Túnel de Baja Altura y Ferrocarril Trasandino y se esfumaron las promesas de concreción del Paso Las Leñas. Lamentablemente, no se ha visto acción alguna para revertir la pérdida de incidencia de Mendoza en la relación binacional. Por ello, centrar el debate en una cuestión protocolar puede significar la pérdida de una oportunidad en el análisis de cuál es el papel al que aspira Mendoza en la proyección hacia Chile y el Pacífico.

Mendoza debe ser un actor protagónico en la relación con Chile. No podemos acordarnos de eso cuando el Presidente anuncia una visita oficial. Para lograrlo se requieren básicamente tres cosas:

1. Agenda Mendoza-Chile-Pacífico: Mendoza tiene que ver en Chile a una contraparte en lo político, económico, social y cultural. Tenemos a poca distancia la capital de un Estado nacional, importantes regiones, universidades, mercados para nuestras manufacturas, puertos, centros de cultura y recreación, etc. Somos la histórica y principal antesala hacia esa enorme ventana al Pacífico. El Tratado de Maipú suscripto en 2009 por las presidentas Bachelet y CFK constituye el marco para el despliegue de la agenda mendocina hacia el oeste. Además, la Declaración Conjunta de los presidentes Piñera y Fernández presenta un escenario de enormes oportunidades. Ambos instrumentos son una plataforma sobre la cual Mendoza puede desplegar su propia agenda. Los mandatarios resolvieron colaborar en la mitigación de la pandemia; decidieron convocar a la X Reunión Binacional de Ministros y a la reunión de Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común (habrá que trabajar para que allí esté Rodolfo Suárez); acordaron profundizar la conectividad, infraestructura, integración física y digital, facilitación fronteriza y ampliación del comercio, la coordinación en servicios de frontera y optimización de infraestructura, logística y operatividad del Paso Sistema Integrado Cristo Redentor e instruyeron iniciar, durante el presente año, las obras necesarias de refuncionalización y ampliación del Túnel Internacional Caracoles, y luego la modernización del Túnel Cristo Redentor; analizaron la conectividad entre San Juan-Región de Coquimbo y Mendoza-Región de O’Higgins, (proyectos de los túneles de Agua Negra y Las Leñas). A pesar de la ausencia de funcionarios de Mendoza, nuestra provincia estuvo muy presente en la agenda binacional. Activaron los mecanismos referidos a medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio e implementación de compras públicas vinculados al TLC-ACE35, temas que requieren atención para evitar efectos no deseados sobre sectores de la producción nacional. Además, se avanzó en el Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir; el proyecto de cable submarino Suramérica-Asia Pacífico, con participación de Arsat; destacaron los avances en integración energética, la asistencia ante situaciones de emergencia; y priorizaron la agenda educativa, cultural y turística.

En todas las áreas destacadas arriba, Mendoza puede protagonizar activamente para potenciar sus intereses. Para ello debe tener agenda y despliegue de capacidades.

2. Actores protagónicos: el papel del gobernador resulta clave en la relación binacional pero es necesario ampliar el número de actores comprometidos con la integración. El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la Comisión Bicameral Binacional Conjunta Argentina-Chile, es un ámbito estratégico para el impulso del protagonismo mendocino. Allí hay legisladores mendocinos que pueden impulsar agenda con la Cancillería y otros ministerios. Cuando eso funciona es difícil que te dejen afuera de una misión oficial nacional. La Legislatura, Municipios, entidades empresariales y sindicatos también pueden aportar. El gobernador debería convocarlos.

3. Mendoza necesita un área específica del gobierno, con una jerarquía adecuada, que impulse multidimensionalmente las relaciones internacionales como lo han hecho provincias que crearon sus Secretarías de Relaciones Internacionales. No alcanza con ProMendoza, ámbito especializado en las relaciones comerciales. Se requiero un organismo que tenga como misión primaria facilitar el ejercicio de las facultades que en materia internacional reconoce a las provincias la Constitución Nacional desde 1994.

Mendoza ocupa una posición privilegiada respecto de Chile y el Pacífico por condiciones naturales y ventajas comparativas. Hoy hay un nuevo escenario, más complejo y desafiante, que requiere de una nueva política en materia internacional que busque darle impulso al aprovechamiento de nuestras ventajas. No lo harán otros por nosotros. No lo resolveremos aislándonos. No se trata de cuestiones de protocolo ni de visitas oficiales. Necesitamos una política de integración que planifique, gestione y evalúe, para construir y fortalecer, junto a la Nación, nuevos vínculos con Chile y con los países del Pacífico.