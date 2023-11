Reflexiones sobre la destitución de Bento

En un acto de justicia, (aletargado, lento) el Sr. Walter R. Bento fue destituido de su cargo. Dicho proceso se inició en el 2020, tres años después se dignaron actuar. Un consejo de la magistratura cooptado por el poder político, y a la vez funcionando como cualquier corporación no tuvo escapatoria y tuvieron que soltarle la mano a un colega.

Mendoza luego de años de deterioro institucional ha logrado ser parte de estas corporaciones, habiendo perdido la institucionalidad que siempre brego o que supo tener. Hoy la corporación política sin importar de que bando sean han logrado llevarnos a lo que siempre hemos criticado, hemos logrado convertir el máximo tribunal (corte suprema) como un bastión político partidario al igual que hemos hecho con todos los entes de control del estado quienes deben tener autonomía moral, hoy son empleados directo del ejecutivo de turno.

Volvamos al caso del “Jefe” “Doctoraso” " Dr. Juez Federal " Bento, quien mientras fue acusados de los delitos más bajos para alguien de su cargo, estuvo en funciones durante casi 3 años. Los Mendocinos tuvimos que votar en 2 oportunidades a merced de este sr hoy preso, era él quien debía administrar justicia y garantizarla a la vez. Si así como se lee, rememorando la canción M. Elena Walsh, El mundo del Revez donde una de sus frases decía " Donde un Ladrón es vigilante y otro es Juez……” cosa que nunca pensamos que fuese a suceder en Mendoza lo logramos. Lo más lamentable de esto fue el silencio de la corporación política la que durante el proceso de Bento, ninguno de ningún bando de la corpo se manifestó, salvo alguna honrosa excepción. Lo que los Mendocinos esperábamos era que el Gobernador de Turno el sr Suarez hubiese insistido, exigido hasta el cansancio la suspensión del Sr Bento mientras durara el proceso de Juicio político, el Sr Gobernador de Turno no podía someter a los mendocinos que un tipo con semejantes denuncias siguiese teniendo el poder de juzgar a cualquier ciudadano. Bueno eso no paso, hoy leemos declaraciones en los medios por parte de corpo política haciendo alarde de cómo funciona la justicia en Mendoza una actitud más que canallesca, hoy con el diario del lunes patear al delincuente en el piso, pero cuando tuvieron que ponerse los pantalones largos no lo hicieron.

Hoy los Mendocinos tenemos el gran desafío por delante que es el de devolver a restituir la institucionalidad que alguna vez tuvimos, con el voto está más que claro que no alcanza. La corpo política se protegen entre ellos, hay temas que no se tocan (pauta, juegos y casinos, designación de jueces, fiscales etc.). El poder de la ciudadanía doblega al poder político, ellos no son autoridad son servidores públicos.

“Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano.” (Fragmento del Discurso de Raúl Ricardo Alfonsín del 10/12/1983 Asunción como Presidente)

Lic. Sebastián Lafalla

Psdte Camara Agric de Tupungato