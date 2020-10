Reactivación ferroviaria en Lavalle

Cuántas historias conocemos o hemos escuchado acerca del tren, seguramente muchas y la gran mayoría relacionadas con el progreso, como lo fue en sus orígenes. Hoy la intención de Lavalle es recuperar y poner en funcionamiento el Ramal A10 del FFCC General Belgrano.

En el 2018 comenzamos a trabajar y dar forma a este gran proyecto con la firme convicción de fortalecer la integración regional con el NO argentino como así también con Córdoba, Santa Fe y el puerto de Timbúes, recientemente inaugurado por el presidente de la Nación.

Consideramos que la reactivación del sistema ferroviario será una herramienta clave para el desarrollo y que a su vez aportará competitividad en las diferentes aristas que plantea la iniciativa.

¿Qué puntos incluye el proyecto?

Es un plan ambicioso a corto y mediano plazo con el propósito de operar el sistema ferroviario atendiendo tres aspectos fundamentales para la región: el transporte de pasajeros, el turismo y operación de cargas.

Pasajeros

El transporte de pasajeros es prioritario. Este objetivo debe ser de implementación inmediata y todos los organismos involucrados deben ponerse al servicio del mismo para concretarlo. Es una decisión política que no admite fisuras. Tiene que ver con un servicio regular de pasajeros destinado principalmente a los pueblos originarios que habitan las localidades de San José y Lagunas del Rosario. Sus habitantes hoy no cuentan con un servicio de transporte frecuente que les permita acceder a otras opciones de educación, salud, trabajo o esparcimiento, sólo por nombrar algunos de los aspectos a los cuales esta población no tiene libre acceso. Hoy tienen un servicio de trasporte público el segundo viernes de cada mes, situación inadmisible para pensar en desarrollo e inclusión, para que cada habitante de la comunidad cuente con igualdad de oportunidades.

La vinculación entre Lagunas del Rosario y San José con Costa de Araujo permitirá saldar una deuda histórica con el pueblo huarpe. La recuperación de las estaciones existentes, la construcción de nuevas estaciones y paradores ubicados estratégicamente son parte del trabajo a realizar para cumplir con este objetivo.

Turismo

Viajar en tren en plan turista es una oportunidad que no todos han podido experimentar, quienes lo hicimos alguna vez nos invade la nostalgia de volver a hacerlo. El propósito es poner en funcionamiento el “Tren de las arenas”, que consideramos tiene que tener dos etapas.

La primera de ellas es al interior de la provincia de Mendoza, uniendo las localidades de Costa de Araujo y Lagunas del Rosario, proyectando en su traza dos estaciones intermedias, una de ellas en El Alpero y otra en San José. Este recorrido nos permitirá mostrar la riqueza cultural de las comunidades huarpes que habitan nuestro suelo. El silencio, algarrobos y chañares dibujan el paisaje donde se desarrollan sus costumbres, gastronomía, tejidos, artesanías e historias, un viaje único a la cultura originaria.

La segunda etapa debe incluir al santuario de la Difunta Correa y San Expedito en San Juan. Ambos sitios de la vecina provincia reúnen a miles de personas semanalmente y lograr que el tren sea una posibilidad para llegar es una atractiva propuesta.

En las estaciones podrán disfrutar de artesanías, gastronomía, historias de vida y el contacto con una naturaleza que invita a la contemplación y a encontrarse con la historia y con uno mismo. A bordo habrá música, obras de teatro, gastronomía, y el escenario mismo que inspiró a Juan Draghi Lucero y Fidel Roig Matons.

Operación de cargas

No es ajeno a nadie que uno de los inconvenientes de nuestro país es la concentración en Buenos Aires de las actividades económicas, generando una distorsión perjudicial para las economías regionales.

La integración y el desarrollo regional es posible. Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba y todo el NOA, tienen sin lugar a dudas una rica historia de intercambio y con el crecimiento de cada una de las provincias las posibilidades de actividades comerciales reciprocas también crecen.

La producción primaria de frutas y hortalizas, los productos cárnicos con valor agregado fruto de la faena y el frío, la industria del vino, la industria conservera que también agrega valor a la producción primaria, la industria metalmecánica muy fuerte en nuestras Zonas y Parques Industriales, productos avícolas y un sinnúmero de actividades productivas que necesitan nuevos mercados a costos competitivos, son el abanico de posibilidades para la reactivación de la economía regional.

El predio de la ex bodega Donatti en el distrito El Vergel (Lavalle), ubicada en el corazón del oasis norte de la provincia de Mendoza y a la vera del Ramal A10 del Ferrocarril General Belgrano asoma como el punto estratégico para dar inicio a éste plan de integración que no tiene techo.

La inauguración del puerto de Timbúes en Santa Fe, aguas arriba de Rosario también es una puerta que se abre para la exportación de nuestros productos al mundo.

El desarrollo debe ser con equidad y esto solo se logra con inversiones en la Argentina profunda, con decisión política, con proyecto, con integración, con organización de los sectores involucrados. Esto creará fuentes de trabajo, creará empleo, evitará la emigración de nuestros jóvenes y permitirá el desarrollo de esa Argentina federal que soñamos.

Desde Lavalle asumimos este compromiso con el desarrollo regional, con la integración y con la decisión política de abordar los temas pensando en las futuras generaciones.