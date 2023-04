¿Qué rol debe cumplir el PJ de Capital?

Los militantes justicialistas de la Ciudad de Mendoza vemos a veces con desánimo el rol que nos ocupa en nuestro departamento. Capital es un municipio gobernado por los radicales desde 1983, y todos recordamos la impronta creativa del Viti Fayad.

De su campaña “de la Flor en el desierto” pasaron muchos intendentes, pero todos recordamos al Viti.

Y casi como un piloto automático, la eficiencia en los servicios, obras públicas preelectorales y mucho marketing han sido el método radical.

El Partido Justicialista (PJ) cubre un servicio de contención en los habitantes de los barrios del Oeste, donde suele ganar las elecciones.

Pero en el Este tiene mucho para trabajar. Y eso estamos haciendo: analizando y pensando la forma para que por fin Capital esté gobernada por un justicialista.

El Justicialismo ha sido el Partido que enfrenta las situaciones y busca soluciones efectivas, con el objetivo de lograr el tan anhelado estado de felicidad de nuestro Pueblo.

A nivel nacional el menemismo tuvo que hacerse cargo del desastre económico del Proceso Militar y luego Alfonsín; después Duhalde y Néstor Kirchner encararon la crisis de De la Rúa. Y ahora Alberto y quien lo siga están remontando la increíble crisis que nos dejó el macrismo y su famosa deuda producida en apenas 4 años de gobierno.

A nivel provincial hemos sido los creadores de las grandes transformaciones de nuestra matriz productiva y estamos preparados para tomar el timón y llevar a Mendoza a su destino de prosperidad.

El ADN justicialista debe expresarse también a nivel municipal en Capital, encarando las siguientes acciones:

1- Mejorar el servicio de Aysam e incrementar las inversiones para revertir una situación que hicieron de nuestro municipio una red de caños pinchados.

2- Lo mismo en la relación con Ecogas y Edemsa para que mejoren sus prestaciones.

3- Igual con las comunicaciones. Por qué no pensar en un municipio con wi-fi gratis para todos y todas, como lo lograron nuestros compañeros puntanos.

4- Consolidar a nuestro departamento como centro comercial, financiero y turístico. Vemos como los vecinos de Godoy Cruz, Luján y Guaymallén poco a poco nos van quitando esa supremacía y nuestro microcentro (avenidas como San Martín, San Juan , Las Heras, Gral. Paz y Godoy Cruz) languidece.

5- En Seguridad deberíamos potenciar el trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y su discutible distribución de Comisarias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (cuerpo de preventores ) y las empresas de seguridad privada.

6- En Salud, a pesar de tener 3 (tres) facultades de Medicina se necesitan ideas creativas para elaborar planes preventivos y estadísticos, acordes al nivel académico de las mismas.

7- Fiscalización del Presupuesto, Nuestros dos concejales observan y analizan su ejecución. Y lamentamos decirles a los contribuyentes que los números a veces no cierran. Quienes vivimos en Ciudad quizás no sabemos que cada puerta donde llega una boleta de Municipalidad representa casi $ 380.000 pesos por año y no sabemos si desde esa óptica vemos retribuido semejante dineral.

8- Si los vecinos dejan de dar mayoría automática a la UCR, el valor de la oposición constructiva será mayor y podremos entre todos mejorar la labor municipal. Como decía el General, “todos son honestos pero si los controlás, mejor”.

El PJ de Capital apoya lo bueno. Pero creemos que faltan más controles para evitar despilfarros y ser más creativos con las diferentes Direcciones municipales.

Tenemos una gran responsabilidad en el destino de grandeza que se merece nuestra hermosa Ciudad Capital, bien integrada de Norte a Sur y del Este a Oeste.