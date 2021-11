¿Qué es la economía política?

El término política distingue del concepto general de economía, que comprende toda buena administración de bienes y tiempos, el relativo a la ciencia que estudia los fenómenos sociales, consecuencia de la necesidad humana, la escasez de recursos y la vida en sociedad.

La economía política no es emocional, ni voluntaria, la rige y determinan leyes naturales que la humanidad no puede cambiar y cuando lo intenta, perjudica el bienestar social.

Economía política es una ciencia social que estudia los comportamientos humanos, que también son naturales, consecuencia de la necesidad humana, escasez de recursos y vida en sociedad.

¿Y cuál es el comportamiento humano ante toda necesidad (material, espiritual, legal, etc.)?

Indudablemente, tratar de satisfacerla. A veces individualmente, pero en la mayoría de los casos dado la multiplicidad de necesidades, a través de intercambios, transacciones, trueques; que no se ve porque la moneda esconde la realidad económica.

Esconde la realidad económica porque los intercambios se realizan a través del medio que facilita las transacciones: la moneda; inventada por la humanidad para evitar los problemas del trueque. Pero la moneda solo sirve para cerrar el círculo: adquirir otros bienes y servicios.

Ahora bien, si la esencia de la economía política son intercambios, transacciones, trueques; ¿qué se requiere para activar, incentivar, desarrollar, la economía?

Indiscutiblemente facilitar las transacciones, los intercambios, los trueques; no entorpecerlos, no trabarlos, no perjudicarlos.

Política económica es otra cosa; es política, no es economía. Es la determinación política de medidas que afectan a la sociedad, que cuando no coincide con las leyes naturales, interrumpe y traba los procesos provocando recesión, atraso, malestar económico.

El sistema económico, es decir, el orden del fenómeno económico ya está resuelto por la naturaleza, quien determina el proceso natural; lo contrario es anti natural, utópico, ilusorio, ficticio y nefasto, contrario al bienestar social.

La ciencia económica no es de mercado, ni capitalista, ni socialista; es una disciplina que debe tratarse como tal; la política puede favorecer o trabar los procesos naturales; el resultado afectará el crecimiento y el desarrollo económico social, entendiendo por crecimiento el aumento del producto bruto y por desarrollo el descubrimiento de bienes, sistemas, formas, procesos que mejoran la calidad de vida: de la canoa al trasatlántico; de la pólvora a la energía atómica; de la magnetita a la electrónica; etcétera.

*El autor es de Ciencias Económicas. UNCuyo.