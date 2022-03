Pueblada destituyente liderada por un juez nacional

Juan María Ramos Padilla, Juez de la Cámara Criminal y Correccional Nº 29 de CABA promovió y lideró una pueblada destituyente de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1 de febrero de 2022. Esto que de por sí es gravísimo lo es más aún porque se trata de un Camarista Nacional, porque ni el Presidente ni nadie en su gobierno lo denunció pese a que se trataría de un delito de acción pública con obligación de denunciar para funcionarios públicos, y no tengo conocimiento de que algún fiscal o juez haya abierto sumario al respecto.

Este hecho inadmisible tiene como tantos otros, graves consecuencias. Argentina es hoy uno de los países menos creíbles del mundo, no por por su gente que contiene individualidades extraordinarias que trascienden sus fronteras. La incredulidad radica en sus gobiernos, sus políticos y dirigentes en general. Hace muchas décadas que gobiernos y políticos no son ejemplares y sus desaciertos, delitos y defectos impactan y desjerarquizan a todo el país.

La normativa aplicable

Según el art. 1 de la C.N., Argentina adopta para su gobierno la forma representativa y republicana. Según el art. 22 de la C.N. el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. “Toda reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete el delito de sedición.” La única forma en que puede ser removido un Juez de la Corte Suprema es mediante el Juicio Político regulado por el art. 53 C.N. Permanece en su cargo mientras dure su buena conducta y no incurra en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, o cometa delitos o crímenes comunes.

Ramos Padilla ha violado todas estas normas constitucionales mediante la promoción de una convocatoria al pueblo para marchar al Palacio de Justicia y reclamar a los Jueces la renuncia a sus cargos.

Según el art. 230 del Código Penal los individuos de una reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste sufrirán prisión de 1 a 4 años, en aplicación del art. 22 de la C.N.

Este camarista nacional pertenece a Justicia Legítima que se identifica con el kirchnerismo.

Vivir con esta dirigencia gobernante, política, sindical, empresarial y con algunos jueces como Ramos Padilla se ha tornado insalubre para los argentinos que queremos proceder honestamente. Es paradójico porque 13 millones de ciudadanos nos imponen el delito, la inmoralidad, la insensatez y la penosa vida que nos obligan a sufrir a los 37 millones restantes.

Requerir a los diputados nacionales para que inicien los juicios políticos al Presidente, Vicepresidente y Ministros del Ejecutivo.

La única salida

Por supuesto la salida que propongo lo es exclusivamente dentro de la ley y el régimen constitucional. Si seguimos así no sé si llegaremos al 10 de diciembre de 2023 sanos o con un país de ancianos aniquilado por las dirigencias, con el éxodo de las generaciones jóvenes e intermedias. Cada día son más los que consultan por pasaportes, embajadas y consulados para dejar este castigado país.

Invoco a los argentinos dignos y no contaminados para que ejerzan las acciones que propongo.

1º Requerir a los diputados nacionales para que inicien los juicios políticos al Presidente, Vicepresidente y Ministros del Ejecutivo cuyas acciones sean incompatibles con la observancia del Orden Jurídico o hayan incurrido en mal desempeño y/o delitos antes o durante sus respectivos cargos, procesados o condenados, rechazando la doctrina Pichetto.

2º Iniciar las acciones judiciales a los dirigentes sindicales cuyos patrimonios sean incompatibles con sus ingresos legales.

3º Idem a los dirigentes empresariales.

4º Prohibir a los partidos políticos aprobar la candidatura de quienes estén sospechados de comisión de delitos o sea evidente su ineficiencia para el cargo que se postulan.

5º Iniciar los procedimientos de Jury de Enjuiciamiento a los jueces que estén incursos en algunas conductas descriptas en el apartado 1º.

Se que estoy limitado en el espacio para estas sugerencias. Se también que solo llego a los lectores de este prestigioso diario Los Andes y no soy conocido en todo el ámbito de la Nación. Pero tengo la esperanza que alguien o algunos ciudadanos que concuerden conmigo y tengan llegada a los lugares clave para lograr estos u otros objetivos de la misma naturaleza pero mejores en calidad, puedan hacerse realidad.

No soportamos más las mentiras hechas relatos hipócritas, la inmoralidad que nos circunda y se ha hecho parte de la idiosincracia argentina, los delitos que se cometen y son comprobados y penados, presentándose sus autores como “perseguidos políticos”, a los dirigentes sindicales enriquecidos ilícitamente al frente de trabajadores pobres a los que mienten y subyugan con versos que los sumergen en la miseria, a su negativa a modernizar la legislación laboral ocultándoles a los trabajadores que el mundo está cambiando y los trabajos de hoy serán obsoletos en esta década, a la inflación que no se combate sino que se mantiene y acrecienta porque es la forma de mantener los planes sociales y el voto cautivo que esclaviza al pueblo, a la pésima educación que no se perfecciona ni se lleva a sus mejores niveles de excelencia y a tantas otras cosas que todos conocemos y no puedo exponerlas en su totalidad aquí.

La tarea que nos queda es enorme y pesada. Quiero, prefiero pensar que no se trata de una utopía irrealizable.

¡La Patria nos lo demanda!

*El autor es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.