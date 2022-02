Propuesta sobre el pago de impuestos y el ahorro fiscal

En las últimas semanas este medio ha hecho hincapié en la suba de las tarifas de los servicios públicos (electricidad, Aysam, transporte público) y el golpe que eso significa al bolsillo de los ciudadanos. No nos olvidemos del gas, a pesar de haber sido declarada Mendoza como zona patagónica para la tarifa. Todas las tarifas se encuentran gravadas.

El detalle desde los impuestos, tasa y contribuciones figuran al pie de cada boleta o factura.

Como ejemplo, en la de un consumidor final o domiciliario de Edemsa, tiene una carga del 33% sobre los conceptos eléctricos, o sea si consumió $300 debe abonar además $99 en concepto de cargos, otro tanto pasa con la facturación del gas y Aysam.

Esto de por sí escapa al entendimiento de los incautos usuarios (nosotros) y más escapa a sus menguados ingresos y sueldos devaluados.

En diversas oportunidades he sugerido y solicitado a legisladores de mi partido político y a otros funcionarios de la Legislatura provincial, sin resultados positivos, que se avocaran al tema y que una manera de paliar los efectos de las permanentes subas es solicitarle a la Nación o a nuestros legisladores nacionales, que se revea la situación y se aplique una alícuota diferenciada del IVA sobre la facturación de servicios a monotributistas y consumidores finales (vecinos). Por ejemplo, del IVA el vecino común y el monotributista paga 27% sobre los conceptos eléctricos, sin contar los otros cargos; en cambio las grandes empresas y los responsables inscriptos en la AFIP, pagan ese importe de IVA, el que se discrimina luego lo recuperan como un crédito fiscal, el vecino común no lo puede computar como crédito fiscal.

Por ello entiendo que una medida para abaratar los servicios sería aplicar una alícuota diferenciada del IVA a los vecinos y monotributistas que no supere 13.5%, o sea 50% de los que tributan en la actualidad.

Entiendo que el IVA es un impuesto coparticipable, y que esto quizás haga disminuir la recaudación impositiva, pero el Estado nacional puede suplir perfectamente esa merma, echando mano a otros recursos como el ahorro fiscal y con ello lograríamos un poco de justicia contributiva o fiscal, porque ahora quienes menos tienen son los que más IVA pagan.

No pretendo que esto sea un trabajo académico, por ello no cito ni leyes ni antecedentes, solo es un llamado al sentido común a quienes nos gobiernan y representan, que no olviden que nuestra carta magna, en su art. 16 establece que “La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas”.