¿Por qué fracasa el capitalismo?

El capitalismo, no es capital, no es la cabeza o parte vital o principal de alguna cosa, no es la letra mayúscula que comienza una oración, no es un diario de la ciudad de Rosario, no es la cantidad de recursos disponibles, no es el lugar donde reside el gobierno de un país. Capitalismo es un sistema económico y social basado en el liberalismo que consiste en la libertad económica y social, en la propiedad privada, en la importancia del capital como factor económico, en el mercado como generador de recursos y precios que guían la producción, en el equilibrio económico y el reconocimiento de leyes naturales que rigen el fenómeno. Capitalismo es un sistema económico y social que capta, acepta y respeta el fenómeno natural y aprovecha sus beneficios.

Al ser natural es imparcial y por lo tanto es justo.Entre las virtudes del fenómeno natural económico está la formación de los precios, cuyo beneficio es dirigir sin necesidad de control ni computación alguna, la producción, en función de las necesidades sociales y la escasez de recursos.Los precios tienen la importante función de buscar continuamente el equilibrio entre necesidad social y posibilidades. Cuando no se tiene en cuenta dicha función y se actúa sobre ellos, se obstruye y/o se impide el equilibrio económico. Ninguna de las citadas condiciones esenciales, fundamentales, del capitalismo, son totalmente aplicadas en los regímenes que se consideran capitalistas y mucho menos en los otros.

La libertad es la condición que permite tranzar todos los bienes y servicios no prohibidos, en forma sencilla y sin traba alguna. Libertad implica también justicia; lo justo es lo correcto, lo exacto, lo que no beneficia ni perjudica a los unos ni los otros.Hay dos formas de impedir una acción: prohibiéndola o requiriendo tantos trámites y requisitos que cansen e impidan su concreción. Cuando la libertad económica no existe se traban las transacciones, los intercambios, los trueques, es decir, se traba y/o paraliza la actividad económica.

La génesis de la economía política es la necesidad humana, que es la que origina y conduce la actividad económica; la limitan las posibilidades de acceder a los bienes y servicios requeridos por la escasez de todos ellos y las disposiciones humanas que impiden o evitan los intercambios.

La necesidad humana es el motor de la economía política, y cuando se traba por razones legales, se descompone, se traba el proceso y produce deseconomías, es decir, recesión, retraso, problemas.Para que el capitalismo funcione en forma eficiente, las transacciones deben ser libres, única manera de conseguir un libre mercado.Mercado es el resultado de las acciones humanas surgidas de la necesidad. Se desprende de ello que el Estado debe controlar que ni él, ni la actividad privada lo impidan, ni lo aprovechen los unos ni los otros. Única forma de lograr los tan ansiados y benéficos precios de equilibrio que es el estado ideal de libre competencia, desde el vamos, porque libre competencia es mercado de equilibrio que implica precios verdaderos que son los que mantienen, dirigen y promueven las relaciones, los que no perjudican ni benefician nada ni nadie en particular.

La propiedad privada es también una necesidad humana que otorga seguridad y obliga a cuidarla y conservarla en beneficio de uno y de todos por cuanto los otros no deben preocuparse por las necesidades de los unos y todos aprovechan las acciones de los unos que buscan satisfacer sus necesidades físicas, espirituales y materiales. El equilibrio económico como el universal es el fundamento, el antecedente imprescindible, esencial, para la estabilidad; y la estabilidad es el estado necesario para el progreso y desarrollo económico.

El equilibrio económico es un fenómeno natural, es decir, la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza, que implica que las fuerzas opuestas (producción y consumo; oferta y demanda) han logrado el punto (precio) de reposo, que satisface ambas partes y otorga un máximo de bienestar social. Sin equilibrio económico no hay estabilidad perdurable; y sin estabilidad perdurable no hay certeza futura; y sin certeza futura no hay incentivo para invertir; y sin inversión no hay ocupación y sin ocupación hay pobreza.

El sistema capitalista no es emocional, es natural, lo rige y determina leyes naturales que la humanidad no puede cambiar y cuando lo intenta, fracasa el bienestar social. El fracaso total o parcial del sistema capitalista, es porque no se aplica; en consecuencia, no fracasa el capitalismo sino las ausencias del sistema; fracasan los que creen ejecutar el sistema capitalista.

Todos los sistemas capitalistas existentes son grises; la tonalidad de los grises, más claros o más oscuros, determina el resultado económico. Algunas colectividades son más progresistas, otras son socialistas y algunas dictatoriales.