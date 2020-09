¿Por qué el Metrotranvía debe llegar a Luján?

Cuando se habla de los beneficios que traería el Metrotranvía a Luján de Cuyo se mencionan como evidentes la comodidad, seguridad, mayor velocidad y capacidad, menor contaminación, evitar embotellamientos y el factor turístico. Y se resume diciendo que el tiempo que se ahorra en el viaje es más tiempo para cada uno de los vecinos de Luján. ¿Pero qué haría la gente con este tiempo? ¿Ganar comodidad en el viaje o media hora de ocio justifican la obra, como dicen algunos? ¿Podríamos reemplazar al tren con más y mejores colectivos, como proponen otros?

Para responder a la primera pregunta, veamos cómo influye el tiempo en esto. Un viaje promedio en el Gran Mendoza dura 31 minutos, incluyendo caminata y espera. Eso significa que ese es el tiempo que el promedio de la gente está dispuesto a invertir para realizar alguna actividad lejana, y que si lo supera no le conviene hacer el viaje. Y sabemos que es así, porque de lo contrario el viaje promedio sería más largo. Por supuesto, se trata de un promedio: por ejemplo, para ir al kiosco la mayoría no dedicaría más de 10 minutos, mientras que para ir a la universidad muchos viajan más de una hora. Hay una segunda variable a la hora de decidir el viaje: el precio del pasaje, pero gracias al trasbordo gratuito no hace gran diferencia. ¿Qué pasa entonces? “Lejos” ya no significa distancia, sino tiempo que se tarda en ir.

Conociendo el tiempo de viaje promedio que la gente está dispuesta a emplear, podemos pararnos en la Estación Mendoza y analizar todos los puntos que podemos alcanzar en media hora. Así, vemos que llegamos al norte a Las Heras y al aeropuerto, al oeste al Barrio La Favorita, al este a Guaymallén y Gutiérrez y al sur al Barrio la Estanzuela y Palmares. Si nos imaginamos todo esto como una gran mancha, nos muestra dos cosas:

-Que todas las personas que viven en la mancha pueden alcanzar cualquier otro punto de la mancha en menos de una hora.

-Que cualquier punto en el borde de la mancha está “igual de lejos” del centro.

¿Y Luján de Cuyo? Se queda afuera.

Entonces, cuando decimos que si el Metrotranvía llegara a Luján ahorraría media hora de viaje, ¿qué significa?

Para las personas que hoy ya viajan desde Luján al centro, efectivamente significaría que se ahorran ese tiempo para su ocupación en cualquier otra actividad. Esto ya es una ganancia en sí porque el tiempo de esas personas vale (tanto como su sueldo, por ejemplo) y así podemos saber cuánta plata dejaría de perderse en viajes lentos. Así, la respuesta a la segunda pregunta es en parte afirmativa.

Pero en realidad la mayor ganancia está en las personas que hoy no viajan. Si el Metrotranvía llegara a Luján, los distritos de La Puntilla, Carrodilla, Chacras de Coria, Mayor Drumon y Ciudad de Luján pasarían a ser parte de la “mancha” de lugares a media hora de viaje del centro de Mendoza.

Eso significa que de pronto se abren nuevas posibilidades para sus 90.000 habitantes: ahora pueden aspirar a más puestos de trabajo que antes insumían demasiado tiempo para ser convenientes, se abren mayores posibilidades de educación a las que antes no llegaban, tienen nuevas opciones de esparcimiento y ocio que antes no valían la pena, y se multiplican los bienes y servicios a los que ahora pueden acceder. Y también funciona a la inversa: los que vivían en la “mancha” de pronto se encuentran con que, sin aumentar el tiempo y costo de viaje de siempre, ahora pueden acceder a productos y servicios lujaninos, realizar actividades recreativas en el departamento, mudarse a Luján de Cuyo manteniendo su trabajo en el centro, instalar su negocio o industria con las mismas ventajas que en cualquier otra parte de la “mancha”, etc. Es decir, aumenta el mercado y la oferta de posibilidades de todos los habitantes del Gran Mendoza. ¿Y el turismo? El metrotranvía no es un atractivo turístico en sí (¡ni debe serlo!), pero ahora para cualquier visitante en Mendoza las bodegas lujaninas compiten en pie de igualdad con todas las demás del Gran Mendoza. Acceder a los ómnibus de alta montaña y servicios turísticos hacia Potrerillos o el Valle de Uco puede hacerse fácilmente desde Luján de Cuyo, atrayendo más turismo a la propia ciudad.

¿Y no podemos lograr esto con más y mejores colectivos? ¿No nos ahorraríamos mucha plata en infraestructura? Es muy importante mejorar la frecuencia y renovar la flota de colectivos y trolebuses para que también sean más cómodos, seguros, accesibles y ecológicos. Pero la gran diferencia es que tienen una capacidad muy limitada de expandir la “mancha” porque son sistemas que tienen restricciones intrínsecas de capacidad y velocidad. Y si bien a primeras parecería que una nueva línea de colectivos no requiere más que los vehículos, eso es simplemente porque no se tiene en cuenta que alguien más está pagando la construcción y mantenimiento del pavimento, paradas, semáforos, talleres y estacionamientos que requieren.

En resumen, la extensión del Metrotranvía, aparte de mejorar las condiciones de viaje y ganar tiempo para los pasajeros actuales, incorporaría a la dinámica diaria del Gran Mendoza a casi 100.000 personas, dándoles las mismas oportunidades que a los habitantes de los demás departamentos, y sumando a las opciones de todos los mendocinos más de 30 establecimientos educativos, más de 20 bodegas, el renovado Museo de Bellas Artes y más de 200 alojamientos turísticos. Y esto lo hará de forma más rápida, cómoda, segura, accesible, confiable, silenciosa y ecológica. Por eso el Metrotranvía debe llegar a Luján.