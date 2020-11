Desde pequeño me regocijaba pasar por ciertos lugares donde apreciaba, gozaba y disfrutaba de paisajes que tenían hermosos árboles y el tradicional fondo de la montaña mendocina, que sin dudar debe ser uno de los mejores de nuestro planeta.

Fui creciendo y a pesar que el avance de la urbanización fue inevitable, lo que no critico, siempre que esté bien planificado, esos mismos lugares, a pesar de ir cambiando la fisonomía del entorno, respetaban una forestación muy añosa, con todo el historial de sacrificio que requiere mantener esas especies en climas semi desérticos como el nuestro, que son parte del paisaje mendocino.

Los grandes países, que tienen ese lugar porque están dirigidos por grandes hombres, poseen la capacidad de defender sus patrimonios históricos, culturales, arquitectónicos y de cuidar su flora y su fauna. Dije “grandes hombres”, “grandes dirigentes”, que tienen patrimonio cultural.

Pero bueno, ya no es posible por mucho que diga, reponer los forestales que estaban frente a la rotonda del Paseo de la Estación Benegas. La pésima planificación urbanística para el asentamiento de un Hipermercado nos quitó a todos los mendocinos, y turistas que nos visitan, de poder seguir disfrutando de la belleza de los árboles añosos que allí estaban (cedros de Odara, cipreses y palmeras) y que se erradicaron sin sentido, solo para no quitarle la vista al negocio, ya que en el lugar nada se iba a construir. Árboles que nuestros ancestros con tanto sacrificio supieron plantar y cuidar, y que sin pensar en la desidia e incapacidad de ciertos funcionarios de turno , trataron de forestar para cambiar el desierto por un oasis.

La instalación del Parque Cívico de Luján, y la Instalación de un Centro Comercial aledaño, también sobre calle Boedo demandó talar más de 50 ejemplares de álamos y alguna otra especie que se erradicaron y hasta el momento no veo que se haya replantado.

También analizo el tremendo cambio que están realizando en el nuevo tramo de la obra de la ruta Panamericana, en La Puntilla, frente a los “caracoles” de Chacras, con modificaciones del paisaje que eran una postal del lugar, derribando partes de cerros y erradicando forestales añosos.

No con esto quiero decir que frenemos las obras viales que son necesarias, pero estudiadas con criterio profesional y trabajo interdiciplinario.

Ese oasis que lograron nuestros ancestros, se formó con muchos años de trabajo, aun contando con muchísimos menos recursos de todo tipo.

Pero esto no puede quedar así solamente en un lamento. Es hora que los responsables den la cara.

Ya no es posible recuperar ni los forestales ni el paisaje ni la historia, a pesar de las ridículas soluciones que siempre plantean, entre otras, de que plantarán dos por uno de los forestales que se erradiquen.

Yo pregunto: ¿De qué tamaño van a replantar los árboles para poder llegar a equilibrar los 15 o 20 m de altura de cada uno de los que sacaron?

¿Cómo recuperar los paisajes mendocinos tan tradicionales si están modificando sin criterio los lugares con las perspectivas y vistas más bellas?

Ya no es posible seguir mandando mensajes a programas radiales para que escuchen nuestros reclamos, pues como ciudadanos comunes no tenemos otra alternativa, puesto que no poseemos el arma poderosa de un micrófono para que nos escuchen.

Espero que alguien que lea esta nota llámese funcionario, periodista, historiador, urbanista, ecologista, o ciudadano común que como a mi le hayan sacado un pedazo de su historia, se acoplen a este llamado a la razón, y levanten su voz como yo lo hago para que la próxima vez que los ineptos que toman decisiones equivocadas, sepan que primero deben consensuar y consultar.

Insisto, ya no es posible recuperar el patrimonio perdido. Nadie me escuchó, y también parece que en estos días nadie pasó por allí.

*El autor es arquitecto.