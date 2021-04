Perspectivas económicas: ¿Algunas dificultades imprevistas?

En Los Andes, 16-12-2020, pág. 10 (“Perspectivas económicas: ¿alineación de planetas?”) preveíamos “un virtuoso, aunque difícil, camino de recuperación de nuestra economía, dentro de un marco de inclusión, como proceso unitivo del tejido social”. Pueden ahora mencionarse:

Factores positivos

1. Continuaron las negociaciones con el FMI. Habría acuerdo en modalidades y programaciones de políticas macroeconómicas. Dos pretensiones de Argentina pueden ser difíciles de implementar: a) modificar el plazo típico de los “acuerdos de facilidades extendidas” (diez años), anteponiendo un lapso de gracia (idealmente cuatro años). Requiere 85% de votos (USA tiene 15%). b) reducir costos punitorios adicionales. La comisión anual por acuerdos de facilidades extendidas es de 60 puntos básicos (o sea 0,60%). La tasa de interés para préstamos de gran cuantía, como el logrado y dilapidado por Argentina, tienen sobretasa de 300 puntos básicos (3%). c) Aunque hay opinión unánime de concreción del acuerdo recién hacia fines de año, creo que hay alguna probabilidad de finalización en junio o julio.

2. La gira de Guzmán persiguió lograr apoyos ante el FMI y analizar acuerdos con el Club de París, aspirando a postergar los pagos previstos para mayo, afrontando la exigencia de acuerdo previo con el FMI.

3. El FMI enviará us$ 4.354 millones por ampliación de los derechos especiales de giro (DEG). Ingreso que se recibirá sin condicionamientos, dando respiro a las reservas del Banco Central. Parte de los DEG volverán al FMI, cumpliendo pagos de 2021.

4. Prosiguen los ingresos del impuesto a las grandes fortunas, siguiendo una tendencia mundial de incrementos impositivos a quienes ganan más y la política similar que está implementando USA. Lamentablemente, hay 170 apelaciones de multimillonarios para no pagar.

5. La cosecha de granos presenta cifras importantes, con disminución de soja, pero records de maíz y trigo y crecimiento excepcional de los precios internacionales.

6. Continúa un proceso sistemático de desendeudamiento en dólares y transformación de deuda en pesos. El Banco Central limita la emisión monetaria, logrando con endeudamiento creciente en pesos cubrir el déficit.

7. Siguen apoyos a sectores vulnerables y empresas con mermas de actividad, contribuyendo a mantener el PBI. Adicionalmente establecieron promociones para empresas del noroeste, que incluiría a Mendoza, disminuyendo aportes patronales, estimulando la creación de empleo.

8. Como en una crisis la gente queda traumatizada, temiendo invertir sus recursos, hay importantes planes de obras públicas y viviendas (incluyendo blanqueo para este fin).

9. Modificaciones en impuesto a las ganancias y adicionales a los jubilados de menores ingresos, sobre el reajuste de movilidad, implican estímulos al consumo.

10. El presupuesto gubernamental estableció para 2021 una previsión de crecimiento del 5%, con pronósticos bastante inferiores del FMI y de diversos economistas. Suponíamos (Los Andes, 16-12-2020) por los factores que enumerábamos, que “no es exagerado esperar un crecimiento de, por lo menos 6%/7% durante 2021”. En recientes reuniones en USA, Guzmán informó que espera un crecimiento con cifra cercana al 7%, coincidentemente con lo que expresábamos en diciembre. Dependiendo de la evolución de los factores positivos y negativos, esa cifra podría superarse.

Factores negativos

1. Inflación. El crecimiento de precios previsto en el presupuesto era 29%. Varios gremios se alinearon, pactando sus acuerdos alrededor de este límite. Las consecuencias inflacionarias, por precios de exportación, en un marco de estructura industrial oligopólica de nuestro país, determinaron un crecimiento desmedido del 12,90% en el primer trimestre. Suponiendo, por cierta inercia, un 3% en abril y luego incrementos mensuales del 1,5 o del 2% se llegaría respectivamente a fin de año a un total del 31,01% o 36,27%.

2. El crecimiento de contagios en Chile y Brasil restringirá temporariamente la llegada de turistas, afectando a todo el sector turismo.

3. Restricción de actividades por COVID. El crecimiento de contagios es alarmante. Esto supondrá establecer restricciones, que lógicamente afectarán algunas actividades. Los rechazos para estas medidas, incluida el cierre de escuelas, son equivalentes de los enfoques negacionistas y antivacunas y catalizadores de tragedias. No ayuda que jueces municipales de Bs. As. se arroguen conocimientos y facultades para determinar y modificar medidas sanitarias. Ya hay 30 niños internados en el hospital Garrahan, algunos en terapia. La vacuna será vital en la normalización de actividades, en la medida en que se logre un abastecimiento fluido. Constituyen una óptima inversión, si hubiera disponibilidad. Dos dosis, esto es, alrededor de us$ 20 implican normalizar la actividad de una persona.

4. Dólar: decíamos (Los Andes 16-12-2020) que la incertidumbre había provocado una cotización sobrevaluada, más allá de cualquier lógica. Destacábamos que “el dólar blue no debería superar ahora $ 155. Con mayor tranquilidad, mantendrá cierta inmovilidad, con una paulatina baja real”. Así ocurrió. El dólar se mantuvo o aun descendió de estos valores hasta la actualidad, y con la inflación disminuyó aún más en términos reales. Hace dos días, el viernes 23/4 cotizó a $ 152. Previsiblemente acompañará, quizás atenuado, el crecimiento porcentual del dólar oficial, sin perjuicio de alguna expectativa distorsionante por las elecciones.

Conclusión: en un contexto complicado, seguimos en la buena senda.

*El autor es Profesor Emérito UNCuyo.