Otra mirada al conflicto Rusia-Ucrania

La esperanza mundial está en un pronto acuerdo de alto el fuego y negociaciones para finalizar el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Zelenski, con cierta amargura, anunció a mediados de marzo que “Durante años nos hablaban sobre las puertas supuestamente abiertas para ingresar a la OTAN, pero también oímos que no podemos entrar, es verdad, hay que reconocerlo”, quién ya no oculta su malestar por la reticencia de sus aliados a entrar directamente en el conflicto entre su país y Rusia.

El domingo 20 declaró para CNN que: “Estoy preparado para las negociaciones, estaba preparado a lo largo de los dos últimos años”.

También en otra parte expresó “La OTAN dio una respuesta muy clara a Kiev, afirmando que no será miembro de la alianza”. Pero esta semana pidió a la OTAN aviones y tanques.

Entonces hay que preguntarse: ¿Por qué sucedió lo que sucedió, si estaba preparado hace dos años para negociar?, ¿Fue manipulado Zelenski por la OTAN y EEUU para llevarlo a este conflicto que provoca muerte y destrucción a su país?.

Zelenski es un outsider de la política, fue actor cómico con mucho carisma y su pueblo lo eligió presidente. Allí se puede avizorar un primer riesgo y es que alguien sin un conocimiento previo en política internacional pueda tomar decisiones sensatas y responsables cuando se vea inmerso en un conflicto. Un presidente que no tenga dicho acopio de sabiduría y en una zona muy caliente como esa, termina siendo asesorado, y sus asesores nacionales o extranjeros, pueden llevarlo a un conflicto como el que estamos comentando.

El no ingreso de Ucrania a la OTAN es lo que venía exigiendo Rusia desde hace años. Luego del desmantelamiento de la URSS y el Pacto de Varsovia, lo sensato de Occidente hubiera sido desmantelar a la OTAN. Bueno, no lo hicieron y los acuerdos de que la OTAN no avance sobre las nuevas ex repúblicas soviéticas, no se cumplieron y Occidente empujó y empujó, y de a poco, muchos de esos países ingresaron a la OTAN.

Kissinger, antes de morir, había expresado su opinión de que Ucrania no debía ingresar a la OTAN, porque asustaría a Rusia y esta no se iba a quedar quieta.

Hay un tema que preocupa y poco comentado en la prensa y es el desarrollo de armas químicas y biológicas por parte de EEUU en Ucrania.

La escalada ha provocado un incremento en el precio de los cereales, petróleo y gas. Europa depende mucho de Rusia y ahora se verá forzada a pagar más caro, en rublos y alimentando la inflación que ya se venía en camino. Buscar reemplazante le demandará unos años y fuertes inversiones.

En los últimos años, Rusia apareció jugando un papel más dinámico como mediador en el conflicto de medio Oriente luego de la declarada “Guerra contra el Terrorismo”.

China aprovechó esos 20 años para pegar el gran salto hacia adelante, no solo en su economía, sino también en desarrollo de tecnología avanzada; microchips y 5G, grandes proyectos de inversiones en infraestructura en Asia, África y América Latina. En política internacional se mantuvo también como mediador. Hoy por hoy, el enemigo principal de EEUU y la OTAN no es Rusia, es China porque le compite los mercados que antes eran de ellos. Un Imperio no es solo tener un aparato militar tremendo, es además tener todo lo otro.

Entonces China es el país que más preocupación le da a Occidente, a Rusia la deben dejar aislada y acorralada sin capacidad para ser una amenaza antes de iniciar el acoso a China. Esto lo saben bien los chinos y por ese motivo mantiene su neutralidad en el conflicto pese a todas las presiones que ha realizado EEUU y la OTAN para lograr una condena y sumarse el bloqueo económico a Rusia.

Pero no es solo China, en Asia comprenden mejor el conflicto y entonces países como Pakistán, India y otros del Sudeste Asiático se mantuvieron neutrales.

El 18 marzo hubo un video conferencia entre J. Biden y Xi Jinping. China mantuvo su posición de neutral. China viene criticando estas presiones, las ve como una injerencia en su soberanía.

Hoy hay una guerra de noticias: en la zona Occidental es condenar a Rusia y hacer sonar tambores de guerra, en cambio en Asia es por una resolución negociada y pacífica de las puntos que dieron origen al conflicto.

China parece ser el ganador de esta crisis. Se da el lujo de actuar como amigo entre las dos partes y manteniendo a Rusia como su aliado.

Por otra parte ante la intervención de EEUU de cuentas bancarias no solo del Estado Ruso sino de algunos de sus ciudadanos, China avanzó en la implementación del equivalente al Swift, plataforma por la cual se realizan todas las transacciones bancarias en el mundo. El sistema que propone China es ofrecer una alternativa.

*El autor es Ingeniero Electromecánico (UBA)