No todo está perdido

¿Qué falta? El gran acuerdo nacional: Estado, empresariado, sindicatos, oposición. Todos para el mismo, el único: la vida de todos. Basta de discursos, acción efectiva. Rumbos claros, criterios definidos consensuados. Recursos humanos sanitarios para nuevos salvadores, extenuados, bien pagos. Nuestras fuerzas armadas a pleno con la logística y controles confiables.

El astuto bicho casi me mata; me sacaron manos argentinas, sabias y con coraje impagable. Se puede. Cómo no vamos a poder hacerlo. Se acabaron las teorías. Acción. Ortega y Gasset, que nos amaba, dijo: ¡'Argentinos, a las cosas!

Como decimos en los barrios, sin eufemismos: ‘Dejemos de jodernos y manos a la obra’. Son tus hijos, son mis nietos, somos nosotros. Unión nacional o la muerte. Yo elijo luchar con vos por la vida.